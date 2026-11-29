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Francesco Camarda se recuperou da forte contusão no tornozelo que o impediu de viajar para enfrentar o Olympiacos pela Europa League e irá com o restante do elenco à Sardenha para o jogo de segunda-feira à noite contra o Cagliari. O confronto com o Cagliari é importante dentro e fora de campo, já que os clubes conversam há várias semanas sobre o jovem talento nascido em 2008: o presidente Tommaso Giulini pediu informações sobre um possível empréstimo até o fim da temporada.

Por enquanto, as conversas são preliminares. O Milan aceitaria emprestar Francesco Camarda com opção de compra e direito de recompra a seu favor, mas prefere enviá-lo ao exterior para que ganhe experiência e avance em seu desenvolvimento técnico e tático. Um clube holandês estaria apresentando argumentos capazes de convencer os responsáveis pelo mercado do Milan e os representantes do jogador.

O assunto está encerrado? Ainda não. Empoli e Catanzaro, da Série B, seguem na disputa por Camarda, e há também possibilidades na Série A: além do Cagliari, é preciso ficar de olho no Genoa e no Monza, caso o artilheiro Gustavo Varela seja vendido.

O dono do Milan, Gerry Cardinale, estará nas arquibancadas do Unipol Domus ao lado de seus homens de confiança Bobby Gardiner e Willian Estevao com dois objetivos claros: comemorar uma vitória do Milan e acompanhar de perto a atuação de Paul Mendy, promissor atacante do Cagliari. O jogador nascido em 2007 agrada muito ao Milan, que gostaria de garantir uma opção sobre ele para as próximas janelas de transferências. Não será fácil: Mendy, que também marcou seu primeiro gol pela seleção do Senegal, está na mira da Inter, da Roma e de vários grandes clubes europeus.

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Após o apito final, as diretorias de Milan e Cagliari terão um encontro para tratar do mercado: Camarda e Mendy serão os principais temas da conversa, mas não os únicos, já que outros jovens talentos também poderão entrar em pauta.

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Há ainda um detalhe de bastidor: em julho, o Cagliari tentou contratar Alphadjo Cisse por empréstimo, mas Ruben Amorim barrou a saída logo após os primeiros treinos de verão. A decisão já foi amplamente recompensada em campo: no fim de novembro, o camisa 70 do Milan já soma dez gols, sendo seis na Série A e quatro na Europa League.