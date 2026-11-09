Milan blinda a joia Cisse: não ao Brighton, renovação de contrato pronta

O Milan blinda Alphadjo Cisse: o clube já recusou uma proposta verbal do Brighton pelo jogador nascido em 2006 e trabalha para acertar a renovação até 2030, com reajuste salarial.

O INTERESSE DOS CLUBES EUROPEUS E A RENOVAÇÃO - A grande surpresa do Milan até agora coroou um início de temporada espetacular com a convocação para a seleção principal da Itália de Roberto Mancini: são 8 gols em 12 jogos em todas as competições, entre Serie A e Liga Europa. Os números, é claro, atraíram o interesse de vários clubes europeus, como conta Matteo Moretto em um vídeo no canal de YouTube de Fabrizio Romano. A intenção do Milan é recusar todas as propostas e renovar o contrato do jogador de 20 anos.

NÃO À PROPOSTA DO BRIGHTON - O Milan disse não às propostas verbais recebidas de vários clubes, sobretudo da Premier League, entre eles o Brighton, segundo colocado, atrás do Arsenal, e grande surpresa deste início de temporada na Inglaterra. A renovação está à vista para a joia da Itália. A dupla Furlani-Moncada conseguiu tirá-lo do PSV, que tinha sua contratação praticamente acertada.

O PROJETO - Quando viu o Milan entrar em cena, o jogador não teve dúvidas e recusou o clube holandês. O projeto esportivo, que previa emprestá-lo ao Catanzaro, também foi decisivo para o jogador, porque o caminho foi o certo e hoje os frutos são visíveis. Contratado pelo Milan por 8 milhões de euros, Cisse já havia sido alvo do clube nos anos anteriores, quando estava no Verona Primavera: naquela época, Setti pedia entre 4 e 5 milhões de euros, embora o jogador ainda não tivesse estreado no time principal.