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Ruben Amorim fala sobre o confronto de amanhã entre seu Milan e a surpreendente equipe do Frosinone na tradicional entrevista coletiva de véspera em Milanello

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As iniciativas do clube com a Fundação Milan:

"Como clube, temos uma grande responsabilidade, e a Fundação Milan reflete nossos valores. Queremos ajudar a comunidade. Nossas portas estão sempre abertas para receber esses jovens. É importante que os jogadores tenham contato com essas realidades diferentes. A presença dessas pessoas aqui torna nosso trabalho diferente, estamos felizes por recebê-las: Milanello também é a Milanello delas. Estou muito feliz com a visita. Espero que amanhã elas possam assistir a uma boa partida, contra uma boa equipe".

Como estão os jogadores após os compromissos com as seleções:

"Acho que todos os jogadores estão prontos. Administramos um pouco a carga de trabalho durante a semana, mas todos estão prontos e disponíveis. Fico feliz que tenham jogado, é a melhor maneira de manter a forma".

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Que tipo de equipe é o Frosinone? Como está Pavlovic?

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"Ele está melhor e será relacionado. Não sei se vai começar jogando. Vamos ver. Mas ele quer jogar, e eu quero que jogue: sentimos falta da garra dele. Vamos ver, ele estará com a equipe. É divertido assistir ao Frosinone. É uma equipe rápida, a que mais dá arrancadas; nós somos a segunda. Temos recursos para conter a velocidade deles. São muito bons no um contra um pelas pontas. É difícil entender os movimentos deles, embora haja alguma lógica no caos. Mas é difícil entender o estilo de jogo deles. São superiores a nós nos últimos 30 metros, colocam mais jogadores na área, recuperam muito a bola no campo de ataque e não perdem muito tempo para iniciar as jogadas. Quando tivermos a bola, será importante pensar no que fazer se a perdermos. Como contra o Venezia: há equipes diante das quais é preciso ter muita concentração, porque podem criar grandes problemas. Espero uma partida difícil, mas nós também temos uma ideia de jogo que pode causar problemas aos adversários".

Diferença no tempo de jogo de Ramos e Camarda. Falta uma alternativa concreta a Ramos para poupá-lo mais?

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"Podemos dizer que talvez mais uma opção fosse boa para ajudar Camarda e Ramos, mas acho que as dificuldades de Ramos são as dificuldades da equipe. Tive duas semanas para analisar os dados que vocês têm e que eu tenho. Não estamos chegando ao último terço do campo. Somos uma das piores equipes para entrar no último terço e permanecer lá. Não finalizamos muito, embora eu não queira uma equipe que chute muito de fora da área, porque na maioria das vezes não se marca assim. Mas não estamos ajudando Ramos. Cisse tem muitos gols, mas joga em outra posição. Ele chega à área, e o que vejo contra o Genoa é que, sem Ramos, não marcamos aqueles dois gols. Ele não marcou, mas, sem Ramos, não marcamos aqueles dois gols. Minha maior preocupação, porém, é com a equipe e com a frequência, com o volume de jogo ofensivo. Não podemos continuar assim, porque estamos marcando muitos gols com esse volume, mas, se vocês acham que podemos manter esse ritmo com menos volume e mais gols, isso não vai acontecer. Não vamos conseguir continuar assim. Por isso, meu objetivo é fazer a equipe avançar. Esse é o meu trabalho, não o de Ramos, e precisamos levar todos os nossos jogadores, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, todos eles, para perto da área. Ramos está em dificuldade porque a equipe está em dificuldade, mas ele é quem mais acompanha o meio-campista, o zagueiro. Sei que essa não é a função dele. Sei que contratamos um jogador para marcar gols, mas não estamos fazendo, eu não estou fazendo o meu trabalho para ajudar Ramos, enquanto Ramos está fazendo de tudo para me ajudar. E sei que Ramos vai marcar muitos gols, mas precisamos fazer a equipe avançar para que ele possa jogar na posição de centroavante. Então, minha impressão sobre a última partida é que, sem Ramos, aqueles gols não teriam saído. Ele recuperou a bola e deu a assistência para Pulisic. Sem Ramos, não sai o gol. Meu objetivo é vencer os jogos, e não importa quem marque, mas preciso ser honesto com meus jogadores. Preciso fazer meu trabalho e levar a equipe mais à frente para ter mais volume no ataque".

Em Gênova, você usou Musah como lateral. Há necessidade de encontrar um jogador que atue em mais de uma posição? Ou é uma lacuna a preencher em janeiro?

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"Foi uma situação específica, mas não vou dizer a vocês o que estamos pensando para janeiro. Contra o Genoa, eu queria um jogador destro ali para nos ajudar a manter a posse e acionar Rabiot nas infiltrações com passes de primeira. Musah foi bem. Mas isso vai mudar, Musah não vai jogar como lateral-esquerdo amanhã. Ainda assim, é uma opção. Fico feliz em ter jogadores que possam atuar em mais de uma posição e acho que esse é o futuro do futebol. Não sei o que vai acontecer em janeiro, mas é preciso ter jogadores capazes de se adaptar ao momento e ao contexto".

Como você trabalhou com Pulisic para que ele voltasse a jogar em alto nível?

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"Todo jogador gosta de ter a confiança do clube. E o novo contrato ajudou. Quando ele não jogava, eu disse a vocês que continuava importante para o Milan, e não podemos nos esquecer dos lesionados. Pulisic é o único jogador que não podemos substituir hoje: pela maneira como se movimenta entre as linhas, não temos outro Pulisic. Nos últimos jogos europeus, sentimos falta dele e tivemos de administrar sua condição. Quando ele não está em campo, suas características fazem falta. Dá para entender como ele é importante. Não fala muito, mas fala muito em campo com suas jogadas. Quer sempre a bola. Ele e Rabiot sempre fazem a equipe avançar. Não gosto de falar de jogadores individualmente, mas preciso fazer isso. Acho que todos conseguem entender. Pulisic é o nosso presente, será o nosso futuro e acredito que tenha potencial para fazer ainda mais".

O mercado de janeiro pode servir para elevar o nível de ambição da equipe?

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"Esse é o maior erro que os grandes clubes podem cometer: se estamos perto das primeiras posições, investimos; caso contrário, não. O importante é ter uma visão de longo prazo. Não estou dizendo que, se a equipe perder sempre, não se deve trocar o treinador (risos, nota da redação). Precisamos permanecer fiéis ao nosso plano. Queremos jogadores que queiram estar aqui, que tenham as características certas, o caráter certo e que queiram fazer parte deste elenco. Precisamos ter clareza no planejamento, sejam eles jovens ou experientes; neste momento, é melhor que sejam jovens. Olhamos para a classificação apenas para avaliar a trajetória, mas é preciso pensar sempre no longo prazo. O maior erro é achar que se vence gastando. Precisamos de um planejamento claro. Olho para a minha equipe e acho que podemos fazer melhor. É preciso ter clareza sobre o caminho, não vamos mudar nada com base na classificação em janeiro".

Você verifica se seus jogadores ficam acordados até tarde jogando GTA?

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"Vou deixar meu amigo Gattuso responder (risos, nota da redação). Não me importo. Eles precisam estar prontos; se não estiverem, outro assume o lugar. Acho que Modric nem conhece esse jogo. Gattuso já disse tudo (risos, nota da redação)".

Um vencedor é um sonhador que nunca desistiu? Você é um sonhador? Qual é o seu sonho para os próximos jogos?

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"Não diria sonho, mas objetivo: vencer todos os jogos. Se você olhar para todas as equipes que treinei, sou um sonhador (risos, nota da redação). Mas estou realmente feliz por estar aqui, talvez até para a vida toda. É um clube dos sonhos, mas sei que preciso demonstrar isso contra o Frosinone. Caso contrário... Vocês foram muito gentis comigo nesta semana. Muito obrigado, pessoal (risos, nota da redação). Mas conheço o outro lado da moeda, então precisamos vencer porque, se não, espero uma postura diferente de vocês. Sou um sonhador, mas estou muito concentrado no trabalho e acho que podemos vencer todos os jogos até o fim de dezembro. Se eu tiver mesmo de pedir algo, é que Saelemaekers e Chukwueze voltem logo. Chukwueze é o nosso jogador que mais coloca bolas na área, que mais faz cruzamentos. E que Gabbia, Tomori e todos os outros também voltem. Com eles, somos uma equipe muito mais forte".