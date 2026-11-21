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Ruben Amorim fala sobre o confronto de amanhã entre seu Milan e a surpresa Frosinone na tradicional entrevista coletiva da véspera, em Milanello

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As iniciativas do clube com a Fundação Milan:

"Como clube, temos uma grande responsabilidade, e a Fundação Milan reflete nossos valores. Queremos ajudar a comunidade. Nossas portas estão sempre abertas para receber esses jovens. É importante para os jogadores ter contato com essas diferentes realidades. Ter essas pessoas aqui torna nosso trabalho diferente. Estamos felizes por recebê-las: Milanello também é o Milanello delas. Estou muito feliz com a visita. Espero que amanhã elas possam assistir a uma boa partida contra uma boa equipe".

Sobre a condição dos jogadores após os compromissos com as seleções:

"Acredito que todos os jogadores estejam prontos. Controlamos um pouco a carga de trabalho durante a semana, mas todos estão prontos e disponíveis. Fico feliz que tenham jogado, é a melhor maneira de manter a forma".

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Que tipo de equipe é o Frosinone? Como está Pavlovic?

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"Ele está melhor e será relacionado. Não sei se começará jogando. Vamos ver. Mas ele quer jogar, e eu quero que jogue: sentimos falta da garra dele. Vamos ver, ele estará com a equipe. É divertido assistir ao Frosinone. É uma equipe rápida, a que mais dá arrancadas; nós somos a segunda. Temos recursos para conter a velocidade deles. São muito bons no um contra um pelas pontas. É difícil entender seus movimentos, embora haja certa lógica no caos deles. Mas é difícil entender seu estilo de jogo. Eles são superiores nos últimos 30 metros, levam mais jogadores à área, recuperam muitas bolas no campo de ataque e não perdem muito tempo para iniciar as jogadas. Quando tivermos a bola, será importante pensar no que fazer se a perdermos. Como contra o Venezia: há equipes diante das quais é preciso estar muito concentrado, porque podem criar grandes problemas. Espero uma partida difícil, mas também temos uma ideia de jogo que pode causar problemas aos adversários".

Há uma diferença no tempo de jogo de Ramos e Camarda. Falta uma alternativa concreta a Ramos para sobrecarregá-lo menos?

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"Podemos dizer que talvez ter mais uma opção fosse bom para ajudar Camarda e Ramos, mas acho que as dificuldades de Ramos são as dificuldades da equipe. Tive duas semanas para analisar os dados que vocês têm e que eu também tenho. Não estamos chegando ao terço final do campo. Somos uma das piores equipes para entrar no terço final e permanecer lá. Não finalizamos muito, embora eu não queira uma equipe que chute muito de fora da área, porque, na maioria das vezes, esses chutes não resultam em gol. Mas não estamos ajudando Ramos. Cisse tem muitos gols, mas atua em uma posição diferente. Ele chega à área, e o que vejo contra o Genoa é que, sem Ramos, não marcamos aqueles dois gols. Ele não marcou, mas, sem Ramos, não marcamos aqueles dois gols. Minha maior preocupação, porém, é a equipe e a frequência com que atacamos, o volume ofensivo. Não podemos continuar assim, porque estamos marcando muitos gols com esse volume, mas, se vocês acham que podemos manter esse ritmo com menos volume e mais gols, isso não vai acontecer. Não conseguiremos continuar assim. Portanto, meu objetivo é fazer a equipe avançar. Esse é o meu trabalho, não o de Ramos, e precisamos levar todos os nossos jogadores, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, todos esses rapazes, para perto da área. Então, Ramos está com dificuldades porque a equipe está com dificuldades, mas Ramos é quem mais acompanha o meio-campista, o zagueiro. Sei que essa não é a função dele. Sei que contratamos um jogador para fazer gols, mas não estamos fazendo, eu não estou fazendo meu trabalho para ajudar Ramos, enquanto Ramos está fazendo de tudo para me ajudar. E sei que Ramos fará muitos gols, mas precisamos fazer a equipe avançar para que ele possa jogar na posição de centroavante. Portanto, minha impressão sobre a última partida é que, sem Ramos, aqueles gols não aconteceriam. Ele recuperou a bola, deu a assistência para Pulisic. Sem Ramos, não há gol. Então, meu objetivo é vencer as partidas, e não importa quem marca, mas preciso ser honesto com meus jogadores. Preciso fazer meu trabalho e levar a equipe mais à frente para ter mais volume no ataque".