Milan-Amorim: há outro clube torcendo para que o negócio seja fechado

Há outro clube torcendo para que Ruben Amorim e o Milan cheguem a um acordo. De acordo com o que publicou o Telegraph, o técnico português e sua comissão técnica teriam direito a uma indenização de cerca de 19,34 milhões de euros do Manchester United, mas o valor seria significativamente reduzido caso o técnico de 41 anos fosse para a Série A e, assim, recomeçasse em um novo cargo.





As negociações, impulsionadas também pela cláusula de 6 milhões de euros para liberar Jaissle do Al Ahli, já estão bem avançadas: Cardinale propôs diretamente a ele e ao seu representante, Costa, um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada no valor de 3,5 milhões de euros, mais bônus vinculados à classificação para a Liga dos Campeões e ao desempenho do Diavolo na Liga Europa. O técnico, que vem de uma decepção na Premier League com o Manchester United, está inclinado a aceitar a proposta para voltar a entrar em ação.