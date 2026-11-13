Milan, Amorim espera pela recuperação de Tomori: veja quando o zagueiro inglês pode voltar a campo

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Depois de passar quase um verão inteiro à margem no próprio clube, Fikayo Tomori se colocou totalmente à disposição de Amorim, com grande profissionalismo e amor à camisa do Milan.

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O inglês mostrou que pode ser uma peça importante para a equipe, especialmente no rodízio habitual que o técnico português precisa fazer para conciliar a Serie A e a Europa League.

Fikayo Tomori está afastado desde 28 de outubro, quando se lesionou no primeiro tempo de Milan x Bologna, pelo campeonato. O ex-jogador do Chelsea sofreu uma lesão em um músculo flexor medial da coxa direita e ficou fora dos jogos seguintes da Serie A e da Europa League contra Inter, Ferencvaros e Genoa. Com a ausência prolongada de Gabbia no mesmo período, De Winter teve de fazer hora extra.

Tomori vem trabalhando intensamente para tentar voltar após a pausa para as seleções, em 22 de novembro, quando o Milan receberá em San Siro o surpreendente Frosinone de Alvini. A recuperação avança bem, mas ninguém no Milan pretende apressar seu retorno e correr o risco de uma recaída. Por isso, há mais chances de o inglês entrar em campo na delicada visita ao Olympiacos, em Pireu, pela Europa League, em 26 de novembro.

Enquanto Tomori trabalha duro para voltar a ser protagonista em campo, também acompanha o mercado, já que surgem sinais de interesse de vários clubes antes da reabertura da janela, prevista para janeiro. Nos últimos dias, houve sondagens de clubes espanhóis, entre eles o Barcelona, e da Premier League. O Milan pode decidir receber uma quantia agora para evitar perder o jogador de graça em julho, considerando que seu contrato está perto do fim.