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Milan, Amorim desiste de Pietro Terracciano: eis quem será o terceiro goleiro atrás de Maignan e Torriani

Milan

Pietro Terracciano também está entre os desfalques do Milan, além de Alexis Saelemaekers, cuja ausência já era conhecida: o jovem Bouye foi convocado

Não apenas o belga  Alexis Saelemaekers estará indisponível para Sassuolo x Milan, marcado para amanhã às 18h no Mapei Stadium: Ruben Amorim também terá de abrir mão do terceiro goleiro Pietro Terracciano.


No lugar do ex-Fiorentina, Ruben Amorim convocou o

jovem

nascido em 2008 Leo Bouyer que, portanto, será o terceiro goleiro atrás do outro jovem Lorenzo Torriani. Como se sabe, também foi recuperado Pervis Estupinan que, de fato, viajou junto com os companheiros e estará à

disposição

do treinador português.

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