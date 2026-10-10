Milan, Amorim desiste de Pietro Terracciano: eis quem será o terceiro goleiro atrás de Maignan e Torriani

Não apenas o belga Alexis Saelemaekers estará indisponível para Sassuolo x Milan, marcado para amanhã às 18h no Mapei Stadium: Ruben Amorim também terá de abrir mão do terceiro goleiro Pietro Terracciano.
No lugar do ex-Fiorentina, Ruben Amorim convocou o
jovem
nascido em 2008 Leo Bouyer que, portanto, será o terceiro goleiro atrás do outro jovem Lorenzo Torriani. Como se sabe, também foi recuperado Pervis Estupinan que, de fato, viajou junto com os companheiros e estará à
disposição
do treinador português.