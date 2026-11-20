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O Milan voltará a ser uma equipe da Adidas, como nos anos das conquistas com Ancelotti e na Europa, o que realmente importa. O contrato começará no verão de 2028 e é bastante surpreendente para o setor e para os resultados esportivos do clube nos últimos anos: 50 milhões por temporada durante 10 temporadas.

A era Puma, iniciada em 2018, caminha para o fim. Há dez anos, o Milan havia assinado com a Puma um contrato de 14 milhões por temporada que depois foi renovado em 2022, passando para cerca de 30 milhões por campeonato. O novo acordo com a Adidas, próximo dos 50 milhões, muda consideravelmente o valor da camisa e traz mais dinheiro aos cofres do clube.

A Adidas quer voltar a ser protagonista no mercado italiano e aposta forte no Milan. É uma parceria interessante pelo que já aconteceu no passado e ambiciosa para construir um futuro de elite. Tudo, ou boa parte, passa pela montagem de um elenco capaz de brigar por protagonismo tanto na Serie A quanto na Champions League.

Há também a intenção, cada vez mais concreta, de associar à marca o prestígio e o apelo de imagem de um craque de nível mundial. Por isso, os rumores sobre uma possível chegada ao Milan do meia ofensivo do Napoli Scott McTominay podem ganhar força nos próximos meses: o ex-jogador do Manchester United é um dos atletas mais importantes da Adidas no mundo. E a própria marca alemã, com seus 50 milhões por temporada, poderia incentivar esse tipo de contratação, se o Napoli permitir.

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Bruno Fernandes no Milan (mas também na Juventus) voltou a ser assunto nas últimas horas. O capitão do Manchester United deixou a Itália há muitos anos como uma jovem promessa e agora gostaria de voltar ao país como craque. O português é outro possível candidato, considerando também a ótima relação da agência que o representa com Cardinale e Amorim.

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Por último, mas certamente não menos importante em termos de consideração e viabilidade, está Endrick, do Real Madrid. O Milan está pronto para fazer dele um dos símbolos do novo projeto e tem preparada uma oferta de 60 milhões mais bônus para tentar vencer a resistência dos Blancos. Mourinho é o principal obstáculo entre o Milan e a estrela brasileira, mas Cardinale não desiste e está pronto para fazer todo o possível para levá-lo a Milanello já em janeiro.