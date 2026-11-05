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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Milan acorda da euforia do dérbi com uma queda europeia humilhante

Milan x Ferencváros
Milan
Ferencváros
Liga Europa
Itália
Hungria

A equipe italiana sofreu sua terceira derrota no campeonato

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O Ferencváros, da Hungria, conquistou uma vitória histórica sobre o anfitrião Milan, da Itália, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio San Siro, em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga Europa.

O francês Lenny Joseph marcou os dois gols do time húngaro, aos 52 e 66 minutos, aproveitando duas assistências de seu companheiro Kristoffer Zachariassen.

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Apesar da expulsão de Bamidele Yusuf nas fileiras dos visitantes, aos 77 minutos, o Milan não conseguiu balançar as redes, desperdiçando várias oportunidades de marcar, e a partida terminou com uma vitória surpreendente do time húngaro.

Com essa nova derrota europeia — que veio após o triunfo sobre a Inter no dérbi de Milão (3 a 1) —, o Milan ficou estacionado em 3 pontos, na 26ª posição da competição continental, enquanto o Ferencváros elevou sua pontuação para 12 pontos, na segunda colocação, atrás do líder Bournemouth, da Inglaterra, pelo saldo de gols.

Esta é a terceira derrota do Milan na Liga Europa nesta temporada, após a derrota na primeira rodada em casa para o Benfica, de Portugal (2 a 0), e o revés por 3 a 0 no estádio do Bournemouth, tendo conquistado apenas uma vitória, sobre o Salzburg, da Áustria (4 a 0).

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