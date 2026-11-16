Milan, Abate quer o pupilo Camarda no Torino: clube pede informações e recebe resposta do Milan

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O Torino pediu informações sobre o futuro de Francesco Camarda. O jovem atacante do Milan, centroavante da seleção sub-21, será emprestado em janeiro. A decisão foi tomada nos últimos dias para tentar garantir ao jogador da seleção italiana mais espaço para crescer e mostrar seu potencial na segunda metade da temporada.

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Ganha força a informação divulgada nesta manhã pelo Tuttosport. Abate é um dos principais defensores dessa possibilidade porque conhece muito bem o jogador nascido em 2008, que treinou na equipe Primavera do Milan: juntos, chegaram a uma final da Youth League.

"Camarda vive um momento de dificuldade psicológica, é um garoto sensível. É um grande jogador. No futebol de alto nível há pressão, mas continuo dizendo a ele que é bom porque é verdade. E ele merecia marcar contra a França", disse sobre ele o técnico da seleção Silvio Baldini, logo após a última vitória da seleção sub-21. Palavras acertadas para um talento que certamente não encara com tranquilidade o pouco espaço que Amorim lhe tem dado no Milan. Agora, o clube da via Aldo Rossi quer emprestá-lo em janeiro para que tenha mais oportunidades em outro lugar e possa continuar a crescer. O Torino colocará Kulenovic no mercado em janeiro e não tem garantias quanto à condição física de Zapata. Por isso, gostaria de acrescentar Camarda ao elenco, ao lado de Simeone e Adams.