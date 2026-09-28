Milan, a estimativa do dinheiro perdido pelo clube sem a classificação para a Europa no balanço

Na tarde desta terça-feira, o Conselho de Administração do Milan aprovou o fechamento do balanço da temporada 2025/2026, o último com Giorgio Furlani no cargo de diretor-executivo do clube. Os dados mais significativos são principalmente dois: a receita de 464,6 milhões de euros, pouco mais que o dobro em relação a quatro anos atrás, e o balanço fechado no vermelho, com resultado negativo de 24 milhões após três exercícios consecutivos de lucro.





O principal motivo, e de certa forma esperado, para esse retorno à zona vermelha do balanço se deve principalmente ao fato de que, na temporada 2025/2026, o Milan não conseguiu a classificação para as competições europeias: resultado esportivo que foi sentido do ponto de vista econômico e financeiro. O clube estimou as perdas pela ausência na Europa em cerca de 70 a 80 milhões de euros.