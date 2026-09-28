Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ITA-SERIEA-AC-MILANAFP
Traduzido por

Milan, a estimativa do dinheiro perdido pelo clube sem a classificação para a Europa no balanço

Milan

Na tarde desta terça-feira, o Conselho de Administração do Milan aprovou o fechamento do balanço da temporada 2025/2026, o último com Giorgio Furlani no cargo de diretor-executivo do clube. Os dados mais significativos são principalmente dois: a receita de 464,6 milhões de euros, pouco mais que o dobro em relação a quatro anos atrás, e o balanço fechado no vermelho, com resultado negativo de 24 milhões após três exercícios consecutivos de lucro.


O principal motivo, e de certa forma esperado, para esse retorno à zona vermelha do balanço se deve principalmente ao fato de que, na temporada 2025/2026, o Milan não conseguiu a classificação para as competições europeias: resultado esportivo que foi sentido do ponto de vista econômico e financeiro. O clube estimou as perdas pela ausência na Europa em cerca de 70 a 80 milhões de euros.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google