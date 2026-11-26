Uma vitória importante, uma virada empolgante. O Milan passa sufoco na Grécia contra o Olympiacos, mas no fim pode comemorar graças ao talento e aos gols de Hutchinson, Cisse, Pulisic e Morera. Confira a análise de Amorim após a partida, à Sky:
Esse segundo tempo muda a temporada na Europa League?
“Com certeza muda o nosso futuro. Fomos bem no segundo tempo, mas voltamos a cometer muitos erros e precisamos melhorar. Por outro lado, recuperamos muitos jogadores. Foi uma noite positiva.”
Um fim de jogo cheio de reviravoltas:
“É melhor terminar os jogos assim, vencendo, obviamente. Temos muito a fazer para nos tornarmos um time muito forte, mas o espírito está lá. É o começo de algo.”
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Continua sendo uma questão mental?
“Acho que este é o maior problema: nos concentrarmos nos pequenos detalhes, como as bolas paradas, a defesa do gol e as jogadas a executar. Isso vem com o tempo e a
experiência
. A parte técnica é importante, mas a concentração é o mais importante. É difícil jogar fisicamente a cada três dias, mas é ainda mais difícil lidar sempre com essa pressão de ter que vencer.”
Sobre Hutchinson:
“Espero isso dele sempre. Ele tem potencial para fazer muito mais. Tem talento, assim como outros jogadores do elenco. Não é uma surpresa, ele tem muito talento. O que conta é a cabeça.”
Como vocês explicam os contra-ataques sofridos?
“Perdemos a bola sem sofrer pressão, tentando sair jogando. Deixávamos Jashari sozinho para iniciar as jogadas, com quatro dos nossos jogadores atrás dos meio-campistas deles. Quando tínhamos a bola, nós a entregávamos sem estar sob pressão. Koni (De Winter, nota da redação) às vezes colocava a bola em zonas onde havia pressão, quando deveria conduzi-la. Ele é responsável por fazer o time avançar e nos liderar na saída de bola. Acabávamos entrando nas zonas de pressão deles.”
A primeira vitória de vocês de virada na temporada:
“Acho que é uma sensação boa. Se vocês olharem o jogo contra o Benfica, tivemos várias oportunidades. Criamos mais do que hoje. Para acreditar, é preciso ver. E hoje vimos que conseguimos tirar uma desvantagem de dois gols e vencemos por 4 a 2. A nossa
confiança
vai aumentar.”