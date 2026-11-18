Capitão América Christian Pulisic foi o grande protagonista, na noite de ontem, da vitória dos Estados Unidos sobre o Haiti na Liga das Nações da Concacaf. Confira as declarações do atacante do Milan à imprensa americana na zona mista após a partida:
O que você achou do gol de bicicleta?
"Nunca tinha marcado um gol assim, foi especial. Weston cruzou a bola e era a única coisa que eu realmente podia fazer, então pensei que precisava tentar. Foi muito bom ver a bola entrar".
Foi bom dar uma vitória a Pochettino no dia de sua despedida?
"Sim, é claro que ele está indo embora agora, então é bom encerrar com uma boa atuação e uma boa vitória para a equipe".
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Como você descreveria este grupo, em particular, que mistura veteranos e jovens?
"É muito bom. Foi divertido trabalhar com todos. Pudemos conhecer alguns dos novos jogadores, inclusive alguns jovens talentos, e, é claro, parte do mesmo grupo de longa data ainda está aqui. Então, é realmente uma ótima equipe. Gosto muito do momento em que estamos e acho que ainda estamos evoluindo e que temos um grande futuro pela frente".
Esta foi a última partida de Pochettino. O que ele deixa para vocês?
"Estamos em um bom momento. Quer dizer, acho que a equipe melhorou. Acredito que exista uma boa cultura dentro do grupo e acho que deveríamos estar realmente
entusiasmados
com o futuro".
O que você achou do impacto de Julian Hall?
"Foi fantástico jogar com ele. Quer dizer, ele marcou um gol, mas também jogou muito bem de modo geral, fazendo várias infiltrações e criando problemas para a outra equipe. Fez um ótimo trabalho ao chegar a esta equipe e deixar sua marca".
Qual foi a mensagem de despedida de Mauricio Pochettino para vocês nesta noite?
"Simplesmente que temos uma cultura realmente extraordinária. Que construímos algo muito especial e que temos um futuro brilhante pela frente. E que devemos continuar assim, deixando que o restante da equipe nos apoie".
Neste momento, importa mesmo quem será o treinador?
"Quer dizer, não é que não importe. No fim das contas, não é uma escolha nossa, dos jogadores. Seja quem for que chegue, esperamos que saiba valorizar as coisas que fazemos muito bem e que possa nos conduzir na direção certa".