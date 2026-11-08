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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, a alegria de Moreira: "Hoje o Milan mostrou personalidade e mostramos que jogamos como o Milan."

Campeonato Italiano
Milan

Diego Moreira falou à DAZN após Genoa 1 a 2 Milan. Suas declarações:

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Diego Moreira falou à DAZN após Milan x Genoa:

O passe de Ramos era para você?

"Acho que Gonçalo passou para mim, mas Pulisic fez o gol, então estou muito feliz do mesmo jeito (sorri, nota da redação)".

Uma

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MIL

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Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

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boa

resposta depois do Ferencvaros:

"Treinamos para melhorar nesse aspecto. Não podemos jogar bem, depois mal e depois bem de novo. Precisamos encontrar regularidade. Isso leva tempo, mas vamos conseguir. Hoje o Milan mostrou personalidade e mostramos que jogamos como o Milan".

O que o técnico pede a você?

"Ele me pede para defender muito porque sabe que posso fazer isso e que posso melhorar. Sei que preciso melhorar, mas isso faz parte da minha trajetória".

Seu ídolo CR7 se aposenta da seleção…

"Acho que ele fez tudo o que podia por Portugal. É uma decisão dele e temos que respeitá-la. Acho que todo o mundo do futebol deve estar feliz por ele e desejo a ele o melhor para o restante da carreira".

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