Milan, a alegria de Moreira: "Hoje o Milan mostrou personalidade e mostramos que jogamos como o Milan."

Diego Moreira falou à DAZN após Milan x Genoa:
O passe de Ramos era para você?
"Acho que Gonçalo passou para mim, mas Pulisic fez o gol, então estou muito feliz do mesmo jeito (sorri, nota da redação)".
Uma
boa
resposta depois do Ferencvaros:
"Treinamos para melhorar nesse aspecto. Não podemos jogar bem, depois mal e depois bem de novo. Precisamos encontrar regularidade. Isso leva tempo, mas vamos conseguir. Hoje o Milan mostrou personalidade e mostramos que jogamos como o Milan".
O que o técnico pede a você?
"Ele me pede para defender muito porque sabe que posso fazer isso e que posso melhorar. Sei que preciso melhorar, mas isso faz parte da minha trajetória".
Seu ídolo CR7 se aposenta da seleção…
"Acho que ele fez tudo o que podia por Portugal. É uma decisão dele e temos que respeitá-la. Acho que todo o mundo do futebol deve estar feliz por ele e desejo a ele o melhor para o restante da carreira".