Mikel Arteta corre o risco de perder o cargo no Arsenal: “A diretoria do clube já sabe quem é o substituto perfeito”

Caso o Arsenal perca o título da Premier League e não conquiste a Liga dos Campeões, o cargo de Mikel Arteta ficará seriamente ameaçado. É o que afirma, entre outros, o Mundo Deportivo.

O Arsenal está tendo uma temporada excepcional este ano, mas até agora não conquistou nenhum título concreto para coroar esse desempenho. Na final da EFL Cup, o time do norte de Londres foi derrotado por 0 a 2, e na FA Cup o Southampton eliminou de forma surpreendente a equipe de Arteta.

Assim, no início deste mês, ficou claro que o Arsenal pode conquistar no máximo dois títulos nesta temporada: a Premier League e a Liga dos Campeões. Especialmente no campeonato inglês, o Arsenal parecia estar em boa situação.

No sábado, antes do jogo em casa contra o Bournemouth, a diferença para o rival direto Manchester City — que tinha um jogo a menos que o Arsenal — era de nove pontos.

Com uma vitória, os Gunners aumentariam a diferença para doze pontos, mas devido a uma derrota por 1 a 2 e uma vitória do City um dia depois (0 a 3 contra o Chelsea), a disputa pelo título está totalmente aberta novamente. No próximo domingo, as duas equipes se enfrentam no Etihad.

Se a equipe da casa conquistar os três pontos, a diferença cairá repentinamente para apenas três pontos, com o City ainda tendo um jogo a menos. E, portanto, há grande preocupação na diretoria do Arsenal.

“Após sete temporadas no Arsenal, com contrato até junho de 2027 e negociações em andamento para uma renovação, a situação pode mudar drasticamente se ele acabar perdendo os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões”, escreve o MD sobre Arteta.

“Nesse caso, Arteta não permanecerá no Arsenal na próxima temporada. A diretoria do clube já tem o candidato ideal para substituí-lo: Cesc Fàbregas, que está tendo uma temporada fantástica no Como 1907 e joga um futebol atraente, mantendo o clube na disputa por uma vaga nas competições europeias.”