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O Arsenal não poderá contar com o ponta Bukayo Saka para o próximo jogo da Premier League, contra o Everton, após o jogador sofrer uma lesão na coxa. O técnico Mikel Arteta admitiu que os primeiros sinais são preocupantes. Saka passará por uma ressonância magnética para determinar a gravidade da lesão.

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Arsenal sofre duro golpe com lesão de Saka

Saka está oficialmente fora da partida de sábado contra o Everton, pela Premier League. O jogador de 25 anos está com uma lesão na coxa e precisa passar por uma avaliação médica mais aprofundada antes que seja possível estabelecer uma previsão de retorno.

O jogador da seleção inglesa sofreu a lesão apenas dez minutos após o início do empate em 2 a 2 com o Bayern de Munique pela Champions League. Ele tentou continuar em campo, mas acabou tendo de sair por causa do problema.

Arteta admite sinais preocupantes para o ponta

A gravidade exata da lesão ainda não está clara, o que causa grande preocupação ao Arsenal. Arteta confirmou que o jogador passa por novas avaliações para determinar a real extensão da lesão.

“Ele vai fazer uma ressonância magnética nesta tarde porque havia muito líquido na região, então foi difícil entender a gravidade da lesão. Saberemos amanhã”, disse Arteta em entrevista coletiva na sexta-feira.

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“Precisamos de mais alguns exames e das opiniões dos especialistas. Quando um jogador tem dificuldade para sair de campo andando e está com os movimentos limitados, esses não são bons sinais. Então, mais uma vez, precisamos ter um pouco de paciência para fazer uma avaliação definitiva e depois informar vocês.”

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Técnico do Arsenal se frustra com o calendário apertado

O momento em que ocorreu a lesão aumentou as preocupações com o bem-estar dos jogadores no mais alto nível. Após a lesão de seu ponta de destaque, Arteta aproveitou para ressaltar a enorme exigência física imposta aos elencos atualmente.

O técnico do Arsenal pediu expressamente que os órgãos responsáveis pelo futebol levem mais essa questão em consideração. Ele destacou que as equipes estão sendo levadas ao limite físico.

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“Se eles puderem nos ajudar com a carga que estamos impondo a esses jogadores, seria muito bem-vindo”, afirmou. “Temos de jogar três vezes em menos de seis dias, os jogos são muito exigentes e estamos correndo atrás até o último minuto.”

Um calendário exigente aguarda o elenco

O Arsenal agora terá de cumprir seus compromissos imediatos em competições nacionais sem um de seus atacantes mais influentes. O clube aguardará com expectativa os resultados da ressonância magnética no fim de semana para saber se o ponta ficará afastado por um longo período.

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O foco imediato passa a ser a conquista dos três pontos em casa contra o Everton neste sábado. Arteta precisará reorganizar suas opções no ataque para compensar a importante ausência pelo lado direito.

A sequência intensa de partidas não dará trégua após o confronto pela liga. Em seguida, o Arsenal tem uma visita ao Fleetwood Town, da quarta divisão, marcada para terça-feira, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa.