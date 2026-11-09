Mike Verweij lê em voz alta uma nova mensagem de Wout Weghorst

Mike Verweij voltou a ler, nesta segunda-feira, uma mensagem de Wout Weghorst no Kick-Off, do De Telegraaf. O jornalista que acompanha o Ajax havia divulgado recentemente outra mensagem do atacante do FC Twente, dirigida a Valentijn Driessen.

"Presumo que ainda tenha permissão para ler uma mensagem em voz alta", começa Verweij. "'Está bem. Continue divulgando isso. Alcançar pessoas: esse é meu novo objetivo. Ele é bom'", diz o centroavante, aparentemente se referindo a Deus.

"Acho isso bonito", diz Verweij, impressionado com a maneira como Weghorst lida com sua fé. "Bom, bonito? Muitos muçulmanos também têm essa missão por causa de sua fé. Essa fé deve ser pregada no mundo todo. E esta também. Sou totalmente contra isso."

"Os muçulmanos também entram em campo assim. Qual é o problema?", questiona Verweij. "Mas Weghorst diz que faz isso para divulgar sua fé. A ESPN não deve dar espaço a isso", afirma Driessen em tom decidido.

Weghorst voltou a chamar a atenção no domingo, logo após o fim de Twente x Ajax. O atacante ficou rezando no círculo central, ao lado de Tolu Arokodare, centroavante dos visitantes de Amsterdã.

Na semana passada, Verweij já havia lido outra mensagem de Weghorst dirigida a Driessen. "Eu tinha parabenizado Wout Weghorst pelos quatro gols contra o Excelsior. Então recebi uma mensagem dele. E fiquei me perguntando o que fazer com ela."

"Então perguntei se ele achava tudo bem eu mencioná-la no podcast. Ele achou uma ótima ideia. Wout disse: 'Diga ao Valentijn que rezei por ele esta manhã. Espero que ele também possa encontrar logo sua verdadeira identidade. Você pode fazer isso por mim?'", contou o jornalista que acompanha o Ajax.