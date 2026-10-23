Mike Maignan pede desculpas sinceras à torcida do Milan após ser expulso contra o Bournemouth

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O goleiro do Milan, Mike Maignan, comentou o incidente polêmico que levou à sua expulsão durante a recente viagem europeia do clube a Bournemouth. O francês lamentou profundamente o cartão vermelho e admitiu que sua atitude não correspondeu aos padrões que estabelece para si mesmo como líder.

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Maignan lamenta expulsão

A manhã seguinte a uma noite europeia decepcionante no litoral inglês trouxe um momento de reflexão para o goleiro titular do Milan. Maignan ficou no centro das atenções após ser expulso aos 27 minutos do confronto contra o Bournemouth. O goleiro recebeu cartão vermelho direto após um desentendimento físico em que colocou a mão no rosto de um adversário, decisão que obrigou o clube italiano a disputar a maior parte da partida com apenas dez jogadores em campo.

Após uma noite difícil para o elenco, o goleiro de 31 anos recorreu às redes sociais para esclarecer o que fez e pedir desculpas aos torcedores do Milan. “Meu gesto não foi intencional. Como todos os goleiros e como em todas as partidas, eu queria abrir espaço na minha área. Infelizmente, dei um mau exemplo, especialmente para os jovens espectadores que nos assistiam”, escreveu Maignan em seu perfil oficial nas redes sociais, segundo La Gazzetta dello Sport.

Capitão defende sua índole

Getty Images

Além de pedir desculpas pela falta, Maignan também fez questão de defender sua reputação no clube. O ex-jogador do Lille se tornou uma liderança fundamental para o Milan desde sua chegada ao San Siro e ressaltou que sua relação com a comissão técnica e os companheiros continua forte, apesar do erro de julgamento momentâneo que custou caro à equipe contra os adversários ingleses.

“O clube, a comissão técnica e meus companheiros sabem que tipo de pessoa e de capitão eu sou. Eles conhecem minhas intenções, e abandoná-los não era o que eu queria. Quanto ao resto, estamos acostumados às interpretações feitas por certas pessoas e certos veículos de comunicação”, acrescentou o goleiro.

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Furioso, Maignan vai direto para o ônibus da equipe

Segundo relatos, o clima após o apito final era tenso, e Maignan parecia visivelmente abalado pelos acontecimentos da noite. O goleiro ficou tão frustrado com a decisão e com o desempenho da equipe que foi um dos primeiros a deixar as instalações do estádio. Sua saída imediata mostra o peso emocional da derrota para um dos jogadores mais experientes e influentes do elenco.

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Após o cartão vermelho, o goleiro deixou rapidamente o vestiário para esperar os companheiros no ônibus da equipe, demonstrando sua profunda decepção. Um gesto assim muitas vezes indica que um jogador está com dificuldade para assimilar um erro de grande repercussão ou o que considera uma injustiça.

Amorim enfrenta dúvidas na escalação do ataque

Getty Images

Embora as questões disciplinares de Maignan continuem em foco, o Milan também lida com preocupações importantes sobre a condição física de seus jogadores antes do próximo compromisso pela Serie A. O elenco se prepara para viajar a Udine, onde Ruben Amorim precisará encontrar soluções para um ataque que mostrou pouca força ofensiva na derrota europeia. A formação tática para o fim de semana pode ser bem diferente, dependendo da disponibilidade de jogadores importantes que não viajaram à Inglaterra.

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Uma notícia positiva para o Milan é a possibilidade de retorno de Goncalo Ramos, que voltou a treinar normalmente após um susto com a panturrilha. O atacante português vive boa fase e marcou contra Salzburg e Atalanta. Sua presença aliviaria a pressão sobre o jovem Francesco Camarda, que tem encontrado dificuldades para causar impacto nas oportunidades recentes com o time principal.