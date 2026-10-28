Mika Godts recebe notícia desagradável de surpresa no PSG

O Paris Saint-Germain está interessado em Ibrahim Maza, segundo a Sky Sports. O clube o vê como o substituto ideal para o lesionado Kvicha Kvaratskhelia. Isso significa que Mika Godts ganhará um concorrente.

Kvaratskhelia sofreu uma lesão no joelho há duas semanas. Desde então, o georgiano passou por uma cirurgia no ligamento cruzado e iniciou a recuperação. Ele não voltará a jogar nesta temporada.

Godts, contratado junto ao Ajax no último verão europeu por 45 milhões de euros, parecia ter subido uma posição na hierarquia do elenco, mas agora o PSG quer contratar um substituto para Kvaradonna.

Para isso, o clube mira Maza. O atacante de 20 anos já disputou 24 partidas pela seleção da Argélia. Seu clube, o Bayer Leverkusen, porém, não quer vendê-lo de forma alguma.

Maza tem contrato com o clube de Leverkusen até meados de 2030, e a equipe pretende renegociar seu vínculo atual para prorrogá-lo. O clube o vê como um jogador crucial para o futuro.

Embora Maza atue principalmente como camisa 10, o PSG também o vê como uma opção para o ataque, segundo a Sky. Até agora, ele marcou oito gols e deu dez assistências em 54 jogos pelo Leverkusen.