Mika Godts fez uma escolha muito consciente no Ajax em 2025

Mika Godts já poderia ter deixado o Ajax há um ano, garante o empresário Niels De Jonck em conversa com De Telegraaf. O ponta belga decidiu ficar mais uma temporada em Amsterdã e recentemente concretizou uma transferência dos sonhos para o Paris Saint-Germain.

Godts optou, em 2025, junto com seu estafe, por não se transferir para o exterior. “Na época, Mika, seu irmão Matz, que também é treinador, e eu traçamos juntos um plano de forma muito consciente”, revela De Jonck um ano depois.

Segundo o empresário de Godts, um aspecto foi crucial em relação ao futuro próximo do atacante de lado. “Deixamos o Ajax agora para ir para um time de meio de tabela, ou você fica mais um ano, continua se desenvolvendo e vemos quais clubes aparecerão depois?”

Godts seguiu fiel ao Ajax e viveu uma temporada muito forte na Eredivisie. Ele somou dezessete gols e quinze assistências em 44 partidas. Esses ótimos números renderam a Godts o título de Talento do Ano Johan Cruijff e, consequentemente, uma transferência de peso para o PSG.

“Se você vê qual clube apareceu agora para ele, acho que a resposta para essa pergunta é bastante clara e que juntos fizemos uma boa escolha”, disse o satisfeito De Jonck. Para acrescentar imediatamente: “O PSG não é um ponto final. É novamente um começo. Como o Ajax foi em janeiro de 2023.”

Godts foi ligado a clubes como Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e Chelsea. O ex-jogador do Ajax escolheu, portanto, o PSG, que vai pagar até 55 milhões de euros pelo ponta.

O técnico Luis Enrique falou com Godts por FaceTime e explicou detalhadamente qual é a visão de futebol dentro do PSG. O belga deve se concentrar na posição de ponta esquerda, com Khvicha Kvaratskhelia como forte concorrente.