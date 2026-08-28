Assim como na semana passada contra o Stade Rennes (2 a 2), o Paris Saint-Germain conseguiu buscar (em parte) uma desvantagem de 2 a 0 nos acréscimos finais. Os parisienses caminhavam a passos largos para uma derrota diante do Lille OSC, mas, graças aos gols nos acréscimos de Vitinha e Marquinhos, ainda saíram com um ponto do duelo. Mika Godts deu a assistência no gol que recolocou o time no jogo e a pré-assistência no 2 a 2.

No PSG, o técnico Luis Enrique ainda não deu uma vaga no time titular a Godts, que estreou como reserva contra o Rennes. Por outro lado, os também reforços Maghnes Akliouche e Ferran Torres começaram jogando.

O PSG começou mal a temporada ao, além de empatar com o Rennes, também perder a disputa da Supercopa da França para o RC Lens. A situação piorou ainda mais quando o Lille abriu o placar aos 21 minutos.

Aos 39 anos, Olivier Giroud teve papel crucial no gol de abertura do Lille com sua inteligente enfiada para Håkon Haraldsson. O islandês bateu com força da entrada da área: 1 a 0.

Giroud também participou da origem do gol seguinte a cinco minutos do fim. Com um lançamento em profundidade, ele acionou Dilane Bakwa, que encontrou espaço para finalizar e acertou um belo chute de esquerda no canto: 2 a 0.

Ainda assim, o PSG sairia com um ponto do duelo. Godts, que entrou aos 63 minutos, tocou a bola para Vitinha. O meio-campista português arriscou da entrada da área e, à la Bakwa, acertou uma linda finalização colocada: 2 a 1.

Ainda houve tempo para o empate, que de fato saiu, para desespero do Lille. Godts rolou para Vitinha, que cruzou para a segunda trave. Lá, Marquinhos cabeceou com firmeza para fazer 2 a 2.