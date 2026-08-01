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Jonathan van Haaster

Traduzido por

Mika Godts chega a acordo com o Paris Saint-Germain: "Confiança de que o clube vai chegar a um acordo com o Ajax"

Ajax
PSG
M. Godts

Mika Godts chegou a um acordo pessoal com o Paris Saint-Germain, informa o De Telegraaf. Agora, os parisienses ainda precisam se acertar com o Ajax, que, segundo informações, quer receber cerca de 60 milhões de euros.

Se Ajax e PSG chegarem a um acordo, Godts assinará contrato até meados de 2031 ou 2032 no Parc des Princes. "Vamos chegar a um entendimento", afirmou o empresário Niels De Jonck.

"Mika recebeu uma indicação salarial e concordou, em linhas gerais. O PSG deixou claro que quer Mika de qualquer maneira. E Mika quer ir para Paris, mas isso me parece lógico quando você pode sair da Eredivisie para o bicampeão da Champions League.”

"Sua esposa e ele estão muito felizes em Amsterdã, e Mika queria muito ainda conquistar títulos com o Ajax. Mas, quando essa oportunidade aparece, tudo muda.”

Jordi Cruijff, na verdade, não quer deixar Godts sair, mas também sabe que, diante de certos valores, não se pode dizer 'não'. Por isso, o diretor técnico quer extrair o máximo possível. "Cada um tem seu interesse", sabe De Jonck.

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"Isso é normal. Tenho confiança de que os clubes vão chegar a um acordo sobre a taxa de transferência", disse o empresário ao De Telegraaf. Godts (21) se tornou, especialmente na temporada passada, um jogador decisivo do Ajax, clube com o qual atualmente tem contrato até meados de 2029.

Godts se transferiu no início de 2024 do KRC Genk para o Ajax, que pagou 1 milhão de euros à Bélgica. O ponta esquerda rapidamente se tornou uma peça importante e, no fim, também o principal jogador da equipe. Em 113 partidas pelo clube, marcou 25 gols e deu 27 assistências.

Godts também se tornou internacional belga na Johan Cruijff ArenA, embora tenha ficado fora da convocação para a Copa do Mundo pelo agora já ex-técnico da seleção, Rudi García. Ainda assim, Godts parece se preparar para uma transferência de absoluto topo. Ainda não se sabe exatamente quanto o PSG está disposto a pagar por Godts.

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