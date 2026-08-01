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Jonathan van Haaster

Traduzido por

Mika Godts chega a acordo com o Paris Saint-Germain: "Confiança de que o clube vai chegar a um acerto com o Ajax"

Ajax
PSG
M. Godts

Mika Godts chegou a um acordo pessoal com o Paris Saint-Germain, informa o De Telegraaf. Agora, os parisienses ainda precisam chegar a um acerto com o Ajax, que, segundo relatos, quer receber cerca de 60 milhões de euros.

Se Ajax e PSG chegarem a um acordo, Godts assinará contrato até meados de 2031 ou 2032 em Paris. “Isso vamos resolver”, afirmou o agente Niels De Jonck.

“Mika recebeu uma indicação salarial e está de acordo em linhas gerais. O PSG deixou claro que quer muito o Mika. E o Mika quer ir para Paris, mas isso me parece lógico quando se pode sair da Eredivisie para o bicampeão da Champions League.”

“Ele e a esposa estão muito felizes em Amsterdã e o Mika queria muito seguir conquistando títulos com o Ajax. Mas, quando essa oportunidade aparece, tudo muda.”

Jordi Cruijff, na verdade, não quer deixar Godts sair, mas também sabe que certos valores não permitem dizer ‘não’. Por isso, o diretor técnico quer extrair o máximo possível. “Cada um tem seu interesse”, sabe De Jonck.

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“Isso é normal. Tenho confiança de que os clubes vão chegar a um acordo sobre a taxa de transferência”, disse o agente. Godts (21) se tornou, especialmente na última temporada, um jogador decisivo do Ajax, onde atualmente tem contrato até meados de 2029.


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