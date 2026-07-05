Mídia saudita: Zagueiro egípcio vai colocar Messi no “bolso”!

O jornalista saudita Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do clube Al-Nassr, fez declarações polêmicas antes do confronto entre a seleção egípcia e a argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, prevendo a classificação dos “Faraós” às custas do campeão mundial.

A seleção egípcia enfrenta a Argentina na noite desta terça-feira, em um confronto muito aguardado pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção egípcia se classificou após vencer a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1, enquanto a seleção argentina chegou a esta fase após derrotar Cabo Verde por 3 a 2.

Leia também... Escritor argentino alerta: “Messi joga sozinho... e o que faremos contra os Faraós!?”

Al-Sarami disse, em declarações à rádio Al-Arabiya FM: “Prevejo que a seleção egípcia vença a argentina, e espero que Lionel Messi seja derrotado novamente por uma seleção árabe, depois do que aconteceu contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022”.

Ele acrescentou: “O gigante da defesa egípcia, Rami Rabia, vai colocar Leo Messi no ‘bolso’, assim como fez antes o nosso zagueiro Abdul-Ilah Al-Omari quando enfrentou a seleção argentina”.

Espera-se que o confronto atraia grande interesse do público, já que a seleção egípcia busca dar continuidade à sua trajetória histórica no torneio, enquanto a seleção argentina, liderada por Lionel Messi, almeja avançar para as quartas de final.