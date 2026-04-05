Mídia saudita: Salah está acabado... e a imprensa egípcia continua promovendo-o!

O astro egípcio Mohamed Salah, ponta do Liverpool inglês, foi alvo de duras críticas por parte de um jornalista saudita, após notícias que o ligavam a uma transferência para a Liga Profissional Roshen no próximo verão.

Salah havia anunciado sua saída do Liverpool após o término da temporada atual, o que gerou reportagens indicando a possibilidade de ele se juntar ao Al-Hilal ou ao Al-Ittihad na Liga Profissional Roshen, além do forte interesse de alguns clubes europeus em contratá-lo.

No entanto, o jornalista saudita Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, fez declarações contundentes em seu programa “Al-Arabiya FM”, atacando Salah ao afirmar: “O Faraó egípcio está acabado e não tem mais nada a oferecer; atualmente, ele não se encaixa na Liga Saudita”.

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Ele acrescentou: “O que está acontecendo atualmente não passa de uma campanha promocional de alguns meios de comunicação e da imprensa egípcia para empurrá-lo para a Liga Roshen, onde alguns acham que ele é adequado para o Al-Hilal, enquanto outros o indicam para se juntar ao Al-Ittihad”.

E continuou: “Já temos nomes egípcios em nossa liga, e basta o exemplo de Dunga no Al-Najma, onde ele não conseguiu acompanhar o ritmo da partida contra o Al-Nasr e foi forçado a sair de campo lesionado”.

E concluiu: “Como eu disse, Salah não é adequado no momento para a Liga Roshen, então ele pode se transferir para o Smouha, no Egito”.