Mídia alemã diz em massa a mesma coisa sobre a estreia de Ismael Saibari pelo Bayern

A imprensa alemã rasgou elogios à estreia de Ismael Saibari com a camisa do Bayern de Munique. O meio-campista entrou em campo por 25 minutos na tarde de sábado, no amistoso contra o RB Leipzig (vitória por 3 a 1).

Saibari se transferiu do PSV para o Bayern de Munique logo no início da janela de transferências. Der Rekordmeister pagou 50 milhões de euros pelo internacional marroquino.

Por causa de uma lesão sofrida na Copa do Mundo, ele se juntou ao grupo mais tarde. Neste sábado, fez sua estreia não oficial pelo clube. E já foi importante com uma assistência.

Saibari, no entanto, também recebeu um cartão amarelo após uma entrada dura em Ezechiel Banzuzi. Ainda assim, a imprensa alemã fala em peso de uma estreia dos sonhos para o ex-jogador do PSV.

BILD estampou: “Uma estreia dos sonhos na Allianz Arena: Super-Saibari dá assistência para Jamal Musiala.” O Spox também classificou a estreia como muito bem-sucedida. “O marroquino chamou atenção primeiro de forma negativa, quando fez uma entrada bastante dura em Banzuzi, mas pouco depois também brilhou tecnicamente, ao servir Musiala para o terceiro gol do Bayern após um belo drible.”

O jornal local Süddeutsche também falou de uma boa primeira impressão de Saibari. “Ele driblou bem em direção à área e já deu sua primeira assistência. Ele realmente dançou entre os defensores.”

Mais tarde no duelo, Musiala foi ao chão porque estava sentindo o calor. Saibari viu o que aconteceu, correu até o companheiro e o amparou antes que ele caísse. Isso gerou reações positivas nas redes sociais.