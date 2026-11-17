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Na Alemanha, a mídia analisou a goleada de 5 a 0 sofrida pela seleção holandesa. O Sportschau, entre outros veículos, explica em uma análise tática como o técnico Jürgen Klopp conseguiu criar espaço para Derry Scherhant e Brajan Gruda.

Assim como contra a Sérvia, Scherhant e Gruda atuaram pelas pontas. "Eles jogaram de fato como pontas, diferentemente de Wirtz, por exemplo, na Copa do Mundo", escreveu a emissora.

Os laterais alemães tiveram uma tarefa importante. Philipp Treu se deslocava para o meio, assim como Nathaniel Brown do outro lado. "Desse modo, eles atraem os adversários e abrem espaço nas pontas para os duelos de um contra um."

Com Scherhant e Gruda abertos, Florian Wirtz pôde jogar pelo centro. Ali, a emissora vê no meio-campista do Liverpool "um artista livre", que também trabalha muito quando o adversário tem a bola.

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Antes do intervalo, Tijjani Reijnders ainda encontrava espaço demais nos contra-ataques da Holanda. Por isso, no intervalo, Klopp pediu a seus zagueiros que, se necessário, saíssem da linha defensiva para tirar esse espaço de Reijnders.

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Scherhant já havia colocado a Alemanha em vantagem aos 41 minutos. No segundo tempo, a equipe de Klopp ampliou o placar para 5 a 0, com dois gols de Wirtz e um de Gruda.

"Quando o centro está fechado, a ponta é o único lugar onde se pode disputar um duelo de um contra um", explicou Klopp durante a entrevista coletiva.

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"Os dois (Scherhant e Gruda, nota da redação) sabem jogar bola, meu Deus. É realmente inacreditável o quanto eles se esforçaram."

"Scherhant certamente não imaginava que poderia fazer uma partida tão boa pela seleção", concluiu Klopp.