Michiel Kramer revela com qual treinador quase saiu no braço

Michiel Kramer e Gert Kruys não são grandes amigos, como fica claro em uma história que o primeiro contou na noite de sexta-feira no balcão do Vandaag Inside.

Não é a primeira vez que Kramer fala sobre seu período no FC Volendam sob o comando de Gert Kruys. Em junho passado, ele já havia dito no Oranjezomer que Kruys ‘menosprezava’ os jogadores.

“Eu aguento isso até certo ponto, mas mais cedo ou mais tarde acaba passando um pouco do limite. O que exatamente ele disse, não posso falar. Isso é para a biografia”, disse Kramer na ocasião.

Agora, no Vandaag Inside, ele acabou revelando um pouco mais sobre seu período no Volendam sob o comando do pai de Rick Kruys. “Ele era muito depreciativo comigo.”

“Eu era jovem e ele falava de forma depreciativa. Não só comigo, mas também com outros garotos jovens do elenco. Ele realmente se dirigia a nós de forma humilhante”, afirmou Kramer.

“Em determinado momento, para mim basta. Aí o ponto de ebulição é atingido. Então, quase saímos no soco”, concluiu Kramer no balcão do programa.