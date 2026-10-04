Michiel Kramer relembrou no Hoje Inside o incidente com um sanduíche de croquete em dezembro de 2017. O agora já aposentado centroavante se diz surpreso por ter recebido uma multa de 1.000 euros por isso, enquanto o uso de snus é tolerado no futebol profissional.

No Hoje Inside, o incidente de 21 de dezembro de 2017 é relembrado. Na época, câmeras registraram o reserva Kramer comendo um sanduíche de croquete no intervalo do duelo da Copa entre Feyenoord e Heracles Almelo.

“Casper van Eijck (o médico do clube, redação) vinha do hospital para todos os jogos em casa do Feyenoord. Nós estávamos sempre lá quatro horas antes, e ele chegava cerca de uma hora e meia antes”, conta Kramer.

“Então, no intervalo, sempre havia sanduíches de croquete, opções saudáveis e frikandel prontos. Então eu sabia que havia um sanduíche ali. E depois ficamos ali conversando um pouco no depósito de material, e eu simplesmente comi um sanduíche junto.”

Isso rendeu a Kramer uma multa de 1.000 euros, aplicada pelo então diretor técnico Martin van Geel. “Sim, isso é bem alto”, conta ele pouco depois no Nos Bastidores. “Primeiro eu disse que era um sanduíche de linguiça defumada, e Martin não se importou. Mas depois ele foi pensar no caso, e eu tive que aparecer no escritório às 10h.”

O apresentador Wilfred Genee observa que isso faz parte do esporte de alto rendimento. Kramer responde: “Sim, alto rendimento. Mas, Wilfred, você conhece aquele tabaco, não é? Aquele snus.” Trata-se de um pequeno sachê com nicotina ou tabaco que você pode colocar sob o lábio superior, encostado na gengiva.

“Isso é claro muito pior do que um sanduíche de croquete. Mas todo mundo usava isso no nosso vestiário. E ainda usa. Todos fazem isso. Você fica muito calmo. Mas isso faz mal, não faz?”, conclui Kramer.