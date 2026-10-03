Michiel Kramer protagonizou um momento marcante na noite de sexta-feira no Vandaag Inside. O ex-jogador entrou em choque com o apresentador Wilfred Genee durante a transmissão.

Uma tradição no VI é o "koekoek", em que novos convidados aproximam o rosto da câmera por alguns instantes. Kramer também foi convidado por Genee a fazer o "koekoek", mas não quis colaborar de jeito nenhum.

“Na verdade, ainda tínhamos esquecido disso, o koekoek. Já está pronto?”, perguntou Genee a Kramer. “O koekoek?”, reagiu o ex-jogador, e Genee se surpreendeu por Kramer não conhecer isso. “Não, claro que eu sei o que é, calma”, garantiu Kramer na sequência.

Quando Kramer depois se recusou a virar a cabeça para a câmera, Genee ficou surpreso. “Você não está bem? Eu não vou fazer o koekoek, tá maluco? Você não está bom da cabeça?”, disse Kramer.

Enquanto Genee ainda tentava convencê-lo, Johan Derksen apreciou muito a atitude. “Eu valorizo muito isso nele! Sempre esperei que alguém um dia dissesse: vai pra puta que pariu com esse seu koekoek.”

“Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk... Todos fizeram isso”, prosseguiu Genee. “Eu não. Por favor, não”, afirmou Kramer, que depois da transmissão voltou a ser confrontado pelo apresentador.

“Todo mundo faz isso. Trata-se mais do fato de que você não deve se levar tão a sério, é disso que se trata na vida”, disse Genee. “Eu não me levo nem um pouco a sério, Wilfred. Você sabe disso. Está dizendo isso só porque eu não quero fazer? Ah, por favor.” Por fim, Genee respondeu: “Você é quem sabe se não quer fazer, mas isso me surpreende. De verdade.”