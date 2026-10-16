O técnico do Ajax, Míchel Sanchez, afirmou após a partida que Jofre Torrents não jogou mal na noite de quinta-feira, na derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split.

O Ajax já estava atrás no placar no primeiro tempo, em Split. Abdoulie Sanyang abriu o marcador aos 37 minutos, após uma bela jogada.

No segundo tempo, o Ajax melhorou. Davy Klaassen aproveitou um cruzamento de Thilo Kehrer e finalizou com categoria: 1 a 1.

O empate não durou muito na Croácia. Após um passe errado de Torrents, o Hajduk Split voltou à frente dois minutos depois, com Marin Soticek.

Depois do jogo, Míchel disse acreditar que o espanhol não havia jogado mal. "Ele é um jogador profissional do Ajax. Confiamos nele. Cometeu um erro no segundo gol que sofremos, mas não jogou mal."

Torrents chegou do FC Barcelona sem custos de transferência no último verão. O Barcelona, porém, pode receber até cerca de 5,5 milhões de euros em bônus por desempenho e valores variáveis caso determinadas metas sejam atingidas.

Pelo acordo, o Barça também tem direito a 50% do valor recebido caso o Ajax venda Torrents.