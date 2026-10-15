O técnico Míchel Sánchez divulgou a escalação do Ajax para o duelo com o Hajduk Split pela Liga Conferência. Jofre Torrents começa, surpreendentemente, entre os titulares, assim como Abdellah Ouazane. A partida começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport 1.
Marc ter Stegen é o titular absoluto no gol do Ajax. Nesta quinta-feira à noite, na Croácia, não será diferente. Míchel, portanto, não parece adotar a prática de usar um goleiro específico para os jogos de copa.
À frente do alemão, a defesa de quatro jogadores é formada por Thilo Kehrer, Aaron Bouwman, Youri Baas e Torrents, que faz sua estreia como titular. O espanhol deixa Owen Wijndal no banco.
No meio-campo, Míchel faz uma mudança em relação à escalação que, no sábado, não passou de um empate por 1 a 1 com o NEC. Davy Klaassen entra no lugar de Jorthy Mokio, enquanto Sofyan Amrabat e Julian Brandt mantêm suas vagas.
No ataque, Ouazane ganha a vaga de Oscar Gloukh. O talento de 17 anos vem pedindo passagem há semanas, mas agora terá a chance de mostrar seu futebol desde o início. Pela direita, joga Viktor Tsygankov, que, junto com Ouazane, terá a missão de abastecer o centroavante Tolu Arokodare.
Escalação do Hajduk Split: Silic; Acapandie, Hatdzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Dalisson, Del Moral; Sanyong, Sego, Soticek.
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Amrabat, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.