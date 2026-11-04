O Ajax disputa nesta quinta-feira sua terceira partida na fase de liga da Conference League. O time de Amsterdã enfrenta o FC Midtjylland, e o técnico Míchel Sánchez terá de lidar com a ausência de vários jogadores. O duelo chega cedo demais para Caio Henrique e Oliver Edvardsen, que devem voltar à lista de relacionados no domingo.

Mais cedo, foi confirmado que o Ajax terá de jogar na Dinamarca sem Julian Brandt e Sofyan Amrabat. O alemão deixou a partida contra o AZ, no último fim de semana, por lesão, enquanto Amrabat também apresentou queixas após o jogo e falou sobre elas em detalhes na coletiva de imprensa.

Míchel afirmou na quarta-feira que as lesões de Brandt e Amrabat não são graves. Os dois podem até voltar no domingo, em Enschede, para o confronto de peso contra o FC Twente. "Embora eu ache que Sofyan tenha mais chances do que Julian", disse Míchel, segundo o Algemeen Dagblad.

Como Yves Bissouma não está apto a disputar a Conference League, restam três meio-campistas: Jorthy Mokio, Davy Klaassen e Oscar Gloukh. Mohamed Abdallah foi incluído na delegação, mas é altamente improvável que seja titular. O mesmo vale para Steven Berghuis, recém-recuperado e possível opção para o meio-campo.

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Míchel também deu notícias sobre os jogadores afastados há mais tempo. "Acho que Caio Henrique certamente estará de volta no domingo, contra o FC Twente. O mesmo vale para Oliver Edvardsen." Em relação a Anton Gaaei, Míchel foi um pouco mais pessimista. "Com Anton, é um pouco mais complicado. Acho que as chances são meio a meio." Se tudo correr bem, Míchel poderá ter até cinco jogadores de volta à lista de relacionados no domingo, incluindo Amrabat e Brandt.

Henrique disputou sua última partida em 19 de setembro. No jogo em casa contra o Excelsior (2 a 2), o brasileiro precisou sair na metade do primeiro tempo por causa de uma lesão na coxa. Edvardsen também entrou em campo pela última vez naquele decepcionante jogo em casa contra a equipe de Kralingen.

Por fim, Gaaei jogou pela última vez no início de outubro. O lateral-direito dinamarquês se lesionou em um treino com a seleção nacional e também se aproxima do retorno. Enquanto o Ajax tem três pontos após dois jogos, o Midtjylland está em situação bem mais delicada, com apenas um ponto.