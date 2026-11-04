Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Michel SanchezGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Míchel Sánchez pode ter até cinco jogadores de volta ao elenco do Ajax no domingo

Ajax

O Ajax disputa nesta quinta-feira sua terceira partida na fase de liga da Conference League. O time de Amsterdã enfrenta o FC Midtjylland, e o técnico Míchel Sánchez terá de lidar com a ausência de vários jogadores. O duelo chega cedo demais para Caio Henrique e Oliver Edvardsen, que devem voltar à lista de relacionados no domingo.

Mais cedo, foi confirmado que o Ajax terá de jogar na Dinamarca sem Julian Brandt e Sofyan Amrabat. O alemão deixou a partida contra o AZ, no último fim de semana, por lesão, enquanto Amrabat também apresentou queixas após o jogo e falou sobre elas em detalhes na coletiva de imprensa.

Míchel afirmou na quarta-feira que as lesões de Brandt e Amrabat não são graves. Os dois podem até voltar no domingo, em Enschede, para o confronto de peso contra o FC Twente. "Embora eu ache que Sofyan tenha mais chances do que Julian", disse Míchel, segundo o Algemeen Dagblad.

Como Yves Bissouma não está apto a disputar a Conference League, restam três meio-campistas: Jorthy Mokio, Davy Klaassen e Oscar Gloukh. Mohamed Abdallah foi incluído na delegação, mas é altamente improvável que seja titular. O mesmo vale para Steven Berghuis, recém-recuperado e possível opção para o meio-campo.

Próximas partidas
MID

MID

Conference League

05 de nov. de 2026

AJX

AJX

Míchel também deu notícias sobre os jogadores afastados há mais tempo. "Acho que Caio Henrique certamente estará de volta no domingo, contra o FC Twente. O mesmo vale para Oliver Edvardsen." Em relação a Anton Gaaei, Míchel foi um pouco mais pessimista. "Com Anton, é um pouco mais complicado. Acho que as chances são meio a meio." Se tudo correr bem, Míchel poderá ter até cinco jogadores de volta à lista de relacionados no domingo, incluindo Amrabat e Brandt.

Henrique disputou sua última partida em 19 de setembro. No jogo em casa contra o Excelsior (2 a 2), o brasileiro precisou sair na metade do primeiro tempo por causa de uma lesão na coxa. Edvardsen também entrou em campo pela última vez naquele decepcionante jogo em casa contra a equipe de Kralingen.

Por fim, Gaaei jogou pela última vez no início de outubro. O lateral-direito dinamarquês se lesionou em um treino com a seleção nacional e também se aproxima do retorno. Enquanto o Ajax tem três pontos após dois jogos, o Midtjylland está em situação bem mais delicada, com apenas um ponto.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google