Míchel Sánchez faz crítica aberta a titular do Ajax contra o Sion

Míchel Sánchez ficou satisfeito após a partida de playoff da Conference League contra o FC Sion (vitória por 4 a 2), apesar de o Ajax ter saído atrás na Suíça. “Estou feliz com o desempenho da equipe”, disse o espanhol ao Ajax Life. “Criamos de três a quatro chances antes do gol sofrido. Depois do 1 a 0, o jogo ficou aberto. Os dois goleiros estavam em grande forma.”

Segundo o treinador espanhol, a vitória é um primeiro passo importante, mas o Ajax ainda não chegou lá. “Este é um resultado importante pensando na volta, na Johan Cruijff Arena. Cada jogo é diferente. Precisamos voltar a ter um bom desempenho na próxima semana para chegar à fase de liga da Conference League.”

Míchel gostou especialmente da reação de seus jogadores depois do intervalo. “A mentalidade no segundo tempo foi fantástica. Quando você está perdendo por 1 a 0, isso pode se tornar uma tarefa difícil. Estou muito feliz com caras como Steven Berghuis e Davy Klaassen. Eles apareceram. E Davy faz um gol de classe.”

Marcos Leonardo ganhou uma vaga no time titular contra o Sion e marcou pela primeira vez com a camisa do Ajax, mas seu treinador não ficou satisfeito apesar do gol. “É importante para ele e para a equipe que ele tenha marcado, mas ele não jogou bem o suficiente. Ele ainda está em um processo.”

O reserva Tolu Arokodare também se destacou ao balançar as redes. Míchel foi bem mais elogioso em relação ao atacante nigeriano. “Tolu trouxe muita energia quando entrou. Ele trabalha duro, faz gols e nos ajuda.”

Fora de campo, Tolu também recebe o reconhecimento de seu treinador. “Ele tem um bom caráter. Acho que é um garoto muito legal. Espero que continue nos ajudando dessa maneira”, disse Míchel, que descreveu seu atacante como um ‘cara legal’.

O Ajax precisa transformar a boa vantagem na próxima semana, em Amsterdã, em classificação para chegar à fase de liga da Conference League. Míchel ressaltou que cada jogo conta no processo pelo qual o clube está passando: “Estamos construindo a mentalidade e a qualidade. Para o Ajax, cada jogo é importante. Temos de lutar pelas vitórias e levar o clube de volta ao lugar a que pertence.”