O técnico Míchel Sánchez, do Ajax, projetou nesta sexta-feira o clássico da Eredivisie contra o PSV, um dia depois. O espanhol afirmou, entre outras coisas, que os reforços Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov e Thilo Kehrer estão prontos para ganhar minutos. Daley Blind, Rayane Bounida e o reforço Simon Adingra, que chegou lesionado a Amsterdã e, segundo Míchel, ainda precisa de um mês, não estão à disposição.

"Sofyan está disponível para jogar amanhã", disse Míchel na entrevista coletiva. "Amanhã veremos se ele será titular. Fisicamente, ele está pronto para jogar. É evidente, porém, que vamos considerar todos os aspectos para o jogo de amanhã. É um jogador que está pronto para lutar."

Com isso, está longe de ser certo que Amrabat estará na escalação inicial do Ajax no sábado. Blind, de qualquer forma, não estará presente. O veterano vem sofrendo com um nervo nas costas desde a fase preliminar da Conference League contra o Shelbourne.

"Daley não estará, assim como Bounida. O restante dos jogadores está pronto para jogar. Viktor Tsygankov e Thilo Kehrer também. Eles (Blind e Bounida, redação) são os únicos jogadores de quem teremos de abrir mão amanhã", afirmou Míchel, deixando momentaneamente de lado Adingra, lesionado no tornozelo.

"Acabei de esquecer de citar Adingra na lista de ausentes. Ele ainda está com problemas no tornozelo, vamos ver quanto tempo dura sua recuperação. Espero que ele esteja disponível em um mês", disse Míchel sobre o ponta esquerda emprestado pelo Sunderland.

Tsygankov conseguiu rapidamente sua permissão de trabalho e já poderia ter estreado na convocação contra o Telstar na semana passada, mas Míchel considerou que ainda não era o momento e o deixou em Amsterdã para prepará-lo para o jogo em casa contra o PSV.

Tsygankov ainda não disputou minutos oficiais nesta temporada por causa de um conflito com seu ex-clube, o Girona. Kehrer, emprestado pelo Monaco, soma um minuto oficial, embora o alemão, ao contrário de Tsygankov, tenha atuado com regularidade na pré-temporada.

Ajax e PSV começaram a temporada de forma praticamente igual, com dois pontos perdidos. Os dois gigantes já desperdiçaram pontos uma vez depois de deixar escapar em casa uma vantagem de 2 a 0 (2 a 2). O PSV venceu seus outros três jogos, o Ajax os outros dois.



