Míchel recebe mensagem animadora de jogador do Ajax em recuperação

Caio Henrique está em recuperação, informou o lateral brasileiro do Ajax em uma publicação no Instagram. O jogador, que atua pelo lado esquerdo, ficou fora dos últimos cinco jogos por causa de uma lesão na coxa.

Henrique publicou uma foto sua na academia do Ajax. "Quase lá", diz a legenda, seguida de três cruzes em referência ao brasão de Amsterdã. O lateral segue atualmente um programa individual de treinamento.

Henrique se machucou aos 23 minutos do jogo em casa contra o Excelsior (2-2), em 19 de setembro. Após um carrinho de Eric da Silva Moreira, levou imediatamente a mão à coxa e cobriu os olhos com as mãos. Henrique precisou sair de campo e não voltou a jogar desde então.

Após a vitória por 1-2 fora de casa sobre o Sparta Rotterdam, o técnico Míchel Sánchez falou brevemente sobre a condição física de Henrique. O treinador espanhol não soube dizer com certeza se o lateral estará à disposição depois da próxima pausa para jogos das seleções.

Desde a lesão de Henrique, Owen Wijndal ocupou a lateral esquerda três vezes e teve uma atuação especialmente boa contra o FC Groningen (vitória por 2-5). Na visita ao Sparta, Míchel optou por Youri Baas. Contra o Hajduk Split, na Conference League, Jofre Torrents teve a preferência pelo lado esquerdo.

Henrique chegou ao Ajax no último verão. O clube pagou dez milhões de euros pelo brasileiro, vindo do AS Monaco. O lateral esquerdo de 29 anos assinou um contrato de quatro anos em Amsterdã.

A contratação milionária já soma doze partidas com a camisa do Ajax, pela Vriendenloterij Eredivisie e pelas fases preliminares da Conference League. Nesse período, Henrique deu duas assistências.