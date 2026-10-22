Míchel Sánchez está muito satisfeito com a atuação do Ajax contra a Atalanta (2 a 0) na Liga Conferência. O técnico viu sua equipe dominar por boa parte da noite de quinta-feira na Johan Cruyff Arena, mas precisou esperar até os minutos finais pelos gols de Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane. Para o treinador espanhol, a primeira vitória europeia da temporada foi mais do que merecida.

"Acho que fizemos uma grande partida contra um grande adversário", começa Míchel em sua análise à Ziggo Sport. "Dominamos o jogo e criamos muitas chances. No fim, marcamos, e estou muito feliz com o desempenho dos jogadores."

Ainda assim, Míchel vê pontos a melhorar em sua equipe, que demorou a transformar o domínio em gols. "Talvez pudéssemos ter encontrado soluções melhores ou tomado decisões melhores no terço final do campo em alguns momentos, o que nos teria permitido abrir o placar mais cedo", reconhece o técnico. "Mas a mentalidade da equipe foi excelente durante toda a partida, tanto na pressão quanto na recuperação da bola depois de perdê-la."

Míchel também está especialmente entusiasmado com Ouazane, que marcou um belo gol para fechar o placar em 2 a 0. "Foi um grande gol, um gol realmente fantástico", comemorou o treinador. "Ele é um garoto com um talento incrível, mas precisamos continuar trabalhando com ele para que seja mais constante em seu jogo. É um jogador especial, e precisamos ajudá-lo a mostrar esse talento por muito tempo com a camisa do Ajax."

Tolu, que entrou durante a partida e marcou o importante gol que abriu o placar, também recebeu elogios. "Tolu também fez uma grande partida, mas não só por causa do gol. Foi também pela mentalidade com que continuou pressionando quando a equipe começou a ficar um pouco mais cansada", explicou Míchel. "As substituições nos deram energia renovada, e isso é o mais importante: todos são importantes, tanto os jogadores que começam quanto os que terminam a partida."

Curiosamente, Míchel também elogiou Marcos Leonardo, substituído por Tolu aos 66 minutos. O brasileiro havia sido duramente criticado por Wim Kieft no primeiro tempo. Na Ziggo Sport, Kieft disse que parecia que o atacante tinha 'um saco de batatas nas costas'. Ele manteve a opinião após a partida, mas Míchel parece ter visto uma atuação completamente diferente de seu atacante.

"Acho que Marcos fez uma grande partida", enfatiza Míchel. "Ele jogou muito bem, deu continuidade ao nosso jogo, se movimentou muito bem para receber a bola, teve uma boa chance e pressionou muito bem. Ele nos deu a energia de que precisávamos para jogar no campo do adversário."

Para o técnico, os atacantes são julgados demais pelos gols que marcam: "Às vezes acho isso injusto. Estou muito feliz com Marcos porque, na minha opinião, vimos nas últimas duas partidas o Marcos Leonardo que queremos ver."