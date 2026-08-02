Míchel radiante com a chegada de Julian Brandt ao Ajax: "Essa é a melhor posição dele em campo"

O Ajax surpreendeu nesta semana com a chegada repentina de Julian Brandt. O técnico Míchel, claro, está muito feliz com a contratação do alemão de trinta anos, que assinou por três temporadas com o clube da capital.

Brandt foi apresentado na sexta-feira e esteve no campo de treinamento um dia depois. O amistoso de domingo contra o FC Volendam chegou cedo demais para Brandt, que neste verão tentou manter a forma física por conta própria.

Com a vitória sobre o Volendam, o Ajax fez seu último amistoso. No próximo fim de semana, a Eredivisie começa em Zwolle, contra o PEC. Antes disso, o Ajax disputa o jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League contra o irlandês Shelbourne.

Após a partida, Míchel disse ao Ajax Life que está satisfeito com o resultado e que olha para a preparação com uma boa sensação. Ainda assim, mantém os pés no chão. "Temos de continuar melhorando, porque certamente ainda não estamos atuando no nosso melhor nível."

"Mas estou muito feliz com os jogadores e com a atitude deles. Nas próximas semanas, vamos continuar evoluindo, mas estou convencido de que vamos começar bem a temporada.”

Míchel foi questionado sobre Brandt e Marc-André Ter Stegen, embora este último ainda não seja oficialmente jogador do Ajax. “Ambos são grandes jogadores, que tornam nosso time melhor. Claro que eles ainda precisam treinar conosco, mas estou feliz. Com eles, o Ajax se torna um time melhor.”

Com Brandt, o Ajax passa a contar com um jogador que adquiriu experiência como ponta esquerda, ponta direita e, sobretudo, meio-campista ofensivo. Ao que tudo indica, Míchel não vê Brandt como atacante.

"Julian pode jogar como camisa 10, mas também em outras posições do meio-campo. É um jogador com muitas qualidades no terço final do ataque. Por isso, vejo essa como a melhor posição em campo para ele. Julian é um finalizador clínico e tem bons passes", disse Míchel ao Ajax Life.