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Rian Rosendaal
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Míchel muda bastante a escalação do Ajax em Groningen

FC Groningen x Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie

Três dias depois da dolorosa derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split, o Ajax tem pela frente o FC Groningen. O técnico Míchel Sánchez já definiu os 11 jogadores que começarão a partida às 16h45. A escalação mostra que o treinador espanhol fez várias mudanças.

Marc ter Stegen volta ao gol do Ajax. Lucas Rosa retorna à lateral direita, enquanto Thilo Kehrer vai para o banco. Aaron Bouwman terá a companhia de Dies Janse no centro da defesa. Owen Wijndal substitui Joffre Torrents na lateral esquerda.

Sofyan Amrabat e Davy Klaassen mantêm suas vagas de titulares no meio-campo do Ajax. Jorthy Mokio completa o setor no extremo norte do país.

Míchel optou por deslocar Julian Brandt para a ponta direita, enquanto Oscar Gloukh recebe uma nova chance na ponta esquerda. O frequentemente criticado Marcos Leonardo será o centroavante dos visitantes. 

Isso significa que Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas e Yves Bissouma, entre outros, começarão no banco do Ajax. A equipe quer se redimir depois de deixar escapar pontos preciosos contra o NEC (1 a 1) na semana passada. 

Próximas partidas
AJX

AJX

Conference League

22 de out. de 2026

ATA

ATA

NEC

NEC

Eredivisie

25 de out. de 2026

GRO

GRO

Escalação do FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson 

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.

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