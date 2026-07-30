Míchel perdeu completamente a cabeça no primeiro tempo de Ajax x FK Vojvodina. O treinador do time de Amsterdã ficou furioso após uma perda de bola simples de Oscar Gloukh. A câmera da Ziggo Sport capta exatamente as palavras de Míchel.

“Gloukh fez uma boa jogada, mas não saiu exatamente como ele queria”, também observou Sam van Royen na análise do intervalo na Ziggo Sport. Um passe de Gloukh no campo de ataque saiu sem qualquer chance pela linha de fundo. “Isso também causou frustração em Míchel.”

“Eu sei o que ele diz. Ele diz: ‘Take care of the ball in the second half!.’”, concluiu Van Royen. “Com isso, ele quer dizer que Gloukh precisa ser mais cuidadoso com a bola no campo de ataque.”

Jan van Halst, que de resto achou que Gloukh jogou bem no primeiro tempo, observa que antes da partida contra o FK Vojvodina já se falava sobre precisão com a bola. “Isso não é tão grave assim, porque com certa regularidade o Ajax fez isso muito bem, na verdade.”

“Perder a bola perto da área pode acontecer, se você quer criar uma chance. Mas eles pressionam imediatamente. Isso é algo que Míchel incutiu no time e que ainda tenta desenvolver ainda mais”, disse Van Halst.