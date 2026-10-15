Míchel elogia muito um jogador do Ajax: "Excelente início de temporada"

Míchel Sanchez não poupa elogios à evolução de Aaron Bouwman, como mostram as declarações do técnico do Ajax às câmeras da Ziggo Sport.

Bouwman passou por todas as categorias de base do Ajax e foi promovido ao time principal no início da temporada passada. Nesta temporada, o zagueiro tem começado cada vez mais partidas como titular.

Bouwman também foi titular no confronto contra o PSV (1-3). Depois de uma pancada de Ruben van Bommel, ele sofreu por algum tempo com problemas respiratórios e uma lesão na costela, mas agora está de volta.

O técnico Míchel está muito satisfeito por poder escalar Bouwman como titular novamente, depois que o jogador de 19 anos participou de 15 minutos da partida contra o NEC (1-1) no último fim de semana.

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"Bouwman é um jogador muito importante para nós. Ele teve um excelente início de temporada. Está pronto para jogar, e estamos muito felizes por tê-lo de volta", afirmou o técnico.

Na noite de quinta-feira, às 18h45, o Ajax enfrenta o Hajduk Split na primeira partida da fase de liga da Conference League. O jogo será disputado na Croácia.