O técnico Míchel Sánchez, do Ajax, divulgou sua escalação para o duelo da Conference League com o Shelbourne FC. O espanhol coloca entre os titulares, entre outros, Julian Brandt, Maher Carrizo e Marcos Leonardo. Mika Godts, que se aproxima de uma transferência para o Paris Saint-Germain, ficará no banco. A partida começa às 20h45.
Marc ter Stegen estreou no último fim de semana no gol do Ajax, mas ficará no banco no Tolka Park. Maarten Paes terá de manter sua meta sem sofrer gols, algo que não conseguiu no jogo de ida da semana passada (3 a 1).
Anton Gaaei (à direita) e Owen Wijndal (à esquerda) são os laterais da vez, enquanto Aaron Bouwman e Daley Blind formam o coração da defesa
Julian Brandt atua ao lado de Jorthy Mokio e do volante Youri Regeer no meio-campo. No ataque, o centroavante Leonardo terá o apoio de Oliver Edvardsen (à esquerda) e Carrizo (à direita).
Godts viajou para a Irlanda e, se entrar em campo como substituto, esse pode ser seu último duelo como jogador do Ajax. O vencedor do confronto entre Ajax e Shelbourne enfrentará FC Noah ou FC Sion nos playoffs.
Escalação do Shelbourne FC: Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.
Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.