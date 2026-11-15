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Bart DHanis
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Michael Reiziger vê mais um jogador ficar de fora após Kees Smit e convoca atleta do Feyenoord

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Thijmen Blokzijl deixou imediatamente a concentração da seleção sub-21 da Holanda. O zagueiro do FC Groningen adoeceu e será substituído por Thijs Kraaijeveld, segundo comunicado da Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

Na sexta-feira, a seleção sub-21 da Holanda disputou na Dinamarca a primeira partida do confronto de ida e volta contra a seleção sub-21 dinamarquesa por uma vaga no Europeu sub-21.

A equipe de Michael Reiziger abriu rapidamente 2 a 0 graças a dois gols contra. Thom van Bergen fechou o placar em 3 a 0.

Com isso, a seleção sub-21 da Holanda está perto de garantir a vaga no Europeu, mas terá de superar o último obstáculo sem Blokzijl.

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Isso não é um grande problema, já que Blokzijl também não foi titular na Dinamarca. A dupla de zaga foi formada por Dies Janse e Aaron Bouwman.

Kraaijeveld, de 19 anos, assume seu lugar no elenco. Ele disputou oito partidas da Eredivisie pelo Feyenoord nesta temporada.

O zagueiro, formado nas categorias de base do clube, também pode atuar como volante.

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Reiziger já havia perdido Kees Smit para a partida contra a Dinamarca. O meio-campista do AZ se juntaria ao grupo nesta semana, mas sofreu um revés e acabou ficando de fora.

Smit ficará, inclusive, "indisponível nas próximas semanas".