Michael Reiziger vê mais um jogador ficar de fora após Kees Smit e convoca atleta do Feyenoord

Thijmen Blokzijl deixou imediatamente a concentração da seleção sub-21 da Holanda. O zagueiro do FC Groningen adoeceu e será substituído por Thijs Kraaijeveld, segundo comunicado da Federação Holandesa de Futebol (KNVB).
Na sexta-feira, a seleção sub-21 da Holanda disputou na Dinamarca a primeira partida do confronto de ida e volta contra a seleção sub-21 dinamarquesa por uma vaga no Europeu sub-21.
A equipe de Michael Reiziger abriu rapidamente 2 a 0 graças a dois gols contra. Thom van Bergen fechou o placar em 3 a 0.
Com isso, a seleção sub-21 da Holanda está perto de garantir a vaga no Europeu, mas terá de superar o último obstáculo sem Blokzijl.
Isso não é um grande problema, já que Blokzijl também não foi titular na Dinamarca. A dupla de zaga foi formada por Dies Janse e Aaron Bouwman.
Kraaijeveld, de 19 anos, assume seu lugar no elenco. Ele disputou oito partidas da Eredivisie pelo Feyenoord nesta temporada.
O zagueiro, formado nas categorias de base do clube, também pode atuar como volante.
Reiziger já havia perdido Kees Smit para a partida contra a Dinamarca. O meio-campista do AZ se juntaria ao grupo nesta semana, mas sofreu um revés e acabou ficando de fora.
Smit ficará, inclusive, "indisponível nas próximas semanas".