Michael Carrick, técnico do Manchester United, toma decisão sobre Bruno Fernandes como capitão

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, falou nesta quinta-feira sobre a condição de capitão de Bruno Fernandes. O português ficou no banco de reservas no último fim de semana após suas críticas a Carrick. Apesar disso, Fernandes continuará como capitão, confirmou o treinador.

O United sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões na semana passada. Após a partida, Fernandes criticou a tática adotada, e Carrick o deixou no banco de reservas no último fim de semana, contra o AFC Bournemouth.

O United teve uma tarde sem grandes chances em Old Trafford, onde o Bournemouth foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e saiu com uma vitória por 3 a 0. Mesmo assim, Carrick não colocou Fernandes, o cérebro criativo da equipe, em campo.

Depois de uma boa conversa entre Carrick e Fernandes nesta semana, o 16º colocado da Premier League pode agora voltar as atenções para o Chelsea, adversário de sábado. Resta saber se Fernandes voltará a ser titular em Stamford Bridge, mas Carrick garante que, de qualquer forma, ele não perderá a braçadeira de capitão.

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"Temos clareza sobre a situação da equipe e do clube como um todo", disse Carrick, cujo cargo está sob forte pressão. O United não venceu nenhum dos últimos oito jogos. "Fernandes é um jogador importante para este grupo. Ele tem sido e continuará sendo."

"Precisamos fazer a diferença e colocar as coisas no caminho certo. Ele está totalmente comprometido com este clube e com a melhora da situação. Não há absolutamente nenhum problema quanto a isso."

"Para mim, nada muda", prosseguiu Carrick, que afirmou que a decisão de deixar Fernandes no banco teve relação com o adversário. "Foi uma decisão baseada na nossa avaliação para o jogo contra o Bournemouth. Só isso."

"Ele é quem lidera tão bem a equipe há tanto tempo, em inúmeros jogos, e continuará fazendo isso. Não há absolutamente nenhum problema quanto a isso."

Carrick também falou sobre o próprio futuro e disse que não precisa de garantias da diretoria. "Não preciso de garantias de ninguém. Entendo plenamente a função. Entendo o trabalho. Entendo as responsabilidades. Entendo o que isso exige. Portanto, nesse sentido, realmente não preciso de confirmação de ninguém."

Questionado se ficou surpreso por ainda estar no cargo, Carrick respondeu: "Não. Estou aqui para fazer meu trabalho. Estou aqui para fazer o que é melhor para a equipe e quero muito que a gente melhore e que as coisas melhorem. Portanto, não, não estou surpreso", afirmou.