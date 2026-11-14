Carrick deixa Old Trafford
Carrick enviou uma mensagem emocionada aos torcedores do Manchester United após ser afastado do cargo de treinador na quinta-feira. O técnico de 45 anos foi demitido depois de um início desastroso de campanha na Premier League, que deixou o clube na preocupante 18ª posição da tabela.
Apesar de ter assinado um novo contrato de dois anos em maio, a queda acentuada nos resultados levou a diretoria do clube a agir imediatamente. Uma sequência de apenas uma vitória em dez jogos do campeonato tornou a situação insustentável. Assim, o ex-técnico do Tottenham Pochettino foi anunciado rapidamente como seu substituto definitivo na tarde de sexta-feira.
Uma ligação especial com os torcedores
Apesar da má fase recente da equipe, os torcedores que vão aos jogos permaneceram fiéis a Carrick durante toda a sua passagem pelo clube. Em Old Trafford, a torcida muitas vezes direcionou sua frustração aos jogadores que não vinham rendendo, em vez de culpar o treinador. O ex-técnico fez questão de destacar esse apoio inabalável em um longo comunicado divulgado na sexta-feira.
“Quero agradecer muito aos torcedores. Vocês são uma torcida especial, rara”, escreveu Carrick. “Sei que não tivemos bons resultados ultimamente, mas vocês só me deram carinho e apoio em momentos nos quais o mais fácil seria virar as costas. Isso significa mais do que uma ou duas vitórias, e é o que faz de vocês quem são.”
A compreensão da cultura do United
Carrick voltou inicialmente a Old Trafford como treinador interino em janeiro, após a saída de Ruben Amorim. Ele conseguiu levar a equipe a uma campanha impressionante na temporada passada, conduzindo o Manchester United ao terceiro lugar na Premier League. A conquista lhe rendeu um contrato permanente e ajudou a estabilizar um vestiário que antes estava dividido. Ao refletir sobre a enorme responsabilidade do cargo, Carrick destacou as exigências singulares impostas pela história do clube.
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“No fim das contas, é preciso buscar ser o melhor, mas existe uma cultura, existem valores e comportamentos pelos quais você precisa se pautar e que deve respeitar”, explicou. “É um clube de futebol único, com uma identidade e uma história que não podem ser ignoradas.
“Não desejo nada além de sucesso ao Manchester United. De agora em diante, estarei ao lado de vocês, acompanhando de fora e torcendo pelos rapazes.”
O lugar fica para Pochettino
Com a saída de Carrick agora oficializada, as atenções em Old Trafford se voltam inteiramente para a chegada iminente de Pochettino. O técnico argentino terá a missão de tirar imediatamente um elenco talentoso da zona de rebaixamento e salvar uma campanha que saiu dos trilhos na Premier League.