Michael Carrick se despede do Manchester United com mensagem emocionante: "Esse amor nunca morre"

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Michael Carrick, ex-técnico do Manchester United, enviou uma emocionante mensagem de despedida à torcida do clube, na qual expressou sua gratidão pela oportunidade que teve de comandar a equipe, destacando que sua ligação com o Manchester United permanecerá sólida apesar do fim de sua missão como treinador.

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A mensagem veio após a contratação do argentino Mauricio Pochettino como novo diretor técnico do time, marcando o início de uma nova fase em Old Trafford.

Carrick fez questão, segundo o jornal “Marca”, de se despedir da torcida do Manchester United com uma mensagem na qual relembrou momentos de sua relação com o clube, onde passou longos anos como jogador antes de retornar como treinador e assumir o comando do time.

Carrick agradeceu a todos que o apoiaram durante sua experiência, começando pela torcida, passando pela comissão técnica e pelos funcionários, até chegar aos jogadores.

Carrick afirmou que treinar o Manchester United foi uma grande honra em sua carreira, destacando que essa oportunidade não é dada a muitos, e que sente enorme gratidão por ter feito parte dessa instituição.

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Ele explicou que a responsabilidade dentro de um clube do tamanho do Manchester United vai além da simples busca por vitórias, pois exige uma compreensão verdadeira de sua história, cultura e valores, além do compromisso com os padrões consolidados ao longo de muitos anos, considerando que a singularidade do clube foi uma fonte constante de inspiração para ele.

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O ex-treinador dedicou parte de sua mensagem à torcida do Manchester United, descrevendo-a como especial e única, destacando que os momentos mais bonitos de sua experiência foram ver a alegria e a emoção dela com as vitórias e os momentos excepcionais que o time viveu durante o ano.

Ele acrescentou que quis retribuir parte do amor que recebeu dela, afirmando que esse amor nunca morre e que sua relação com a torcida permanecerá por mais que as circunstâncias mudem.

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Carrick reconheceu que o time não alcançou os resultados esperados no período recente, mas expressou seu apreço pela torcida ter continuado a apoiá-lo apesar da dificuldade do momento.

Ele explicou que o apoio da torcida nos momentos em que os resultados não estavam à altura das expectativas significou muito para ele, considerando que a lealdade nos momentos difíceis revela o verdadeiro caráter da torcida, sendo essa uma das razões que o fizeram amar o clube e se vincular a ele há muitos anos.

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Ele também agradeceu aos membros da comissão técnica, elogiando sua dedicação, seus esforços diários e seu apoio contínuo, afirmando seu apreço por tudo o que fizeram durante todo o período em que trabalharam juntos.

Ele não se esqueceu dos profissionais dos bastidores, cujos esforços, segundo ele, nem sempre recebem a devida atenção, apesar de sua grande importância, e também desejou sucesso aos jogadores em sua trajetória futura, em reconhecimento ao que entregaram durante o período em que esteve no comando.

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Carrick encerrou sua mensagem afirmando que o Manchester United continuará sendo parte essencial de sua vida, e que o fim de sua missão como treinador não mudará seu sentimento de orgulho por pertencer ao clube.

Ele explicou que continuará a apoiar o time das arquibancadas e a acompanhar seus jogos na condição de torcedor, desejando-lhe conquistar ainda mais sucessos na próxima fase sob o comando de Pochettino.