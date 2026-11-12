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O Manchester United demitiu oficialmente Michael Carrick após um início extremamente decepcionante na nova temporada da Premier League. Apesar de ele ter levado a equipe ao terceiro lugar na temporada passada, a diretoria decidiu, de forma implacável, que uma mudança no comando técnico é necessária para alcançar suas ambições atuais.

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Carrick deixa o cargo de treinador

O Manchester United confirmou oficialmente que Carrick deixou o cargo de treinador da equipe principal masculina. A saída ocorre após um início de temporada decepcionante. Nesta temporada, o Manchester United venceu apenas um de seus dez jogos na Premier League. A equipe está na zona de rebaixamento, apenas um ponto à frente do Crystal Palace, lanterna da competição.

Apesar dos resultados que Carrick havia alcançado anteriormente, o clube decidiu que precisava mudar de rumo imediatamente. A diretoria concluiu que sua saída era necessária para que o Manchester United ainda pudesse alcançar seus objetivos ambiciosos nesta temporada.

Diretoria toma decisão difícil

O Manchester United divulgou um comunicado para explicar os motivos da troca no comando da equipe. O clube reconheceu que se separar do ex-jogador foi uma decisão extremamente difícil.

“O Manchester United confirma que Michael Carrick deixou o cargo de treinador da equipe principal masculina”, diz o comunicado. “Michael voltou ao clube em janeiro e levou a equipe ao terceiro lugar na Premier League ao vencer 12 dos 17 jogos restantes da temporada 2025/26, somando mais pontos do que qualquer outra equipe da liga naquele período.

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“Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançar nossos objetivos.”

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Uma lenda para sempre

Apesar da separação, o clube afirma que Carrick continua fazendo parte da história do Manchester United e é uma de suas lendas. Como jogador, Carrick passou mais de uma década no clube e conquistou 18 troféus para os torcedores de Old Trafford, incluindo uma Champions League e cinco títulos da Premier League.

“Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United”, prossegue o comunicado. “Assim como fazia quando era jogador, ele demonstrou os mais altos padrões de dedicação e profissionalismo durante todo o período desde seu retorno ao clube. Sua liderança e suas conquistas na temporada passada serão sempre lembradas com carinho. O clube pretende nomear um sucessor permanente o mais rápido possível.”

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Clube busca sucessor permanente com urgência

As atenções agora se voltam inteiramente para o futuro do comando técnico do Manchester United. A diretoria precisa agir rapidamente para evitar que a temporada atual fique totalmente comprometida.

Vários nomes foram associados ao cargo em Old Trafford, incluindo Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Antonio Conte. No entanto, relatos apontam que o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, é considerado o favorito para ocupar a vaga deixada por Carrick.