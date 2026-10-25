Bruno Fernandes ficará no banco de reservas do Manchester United na tarde de domingo, segundo o jornalista Ben Jacobs, considerado uma fonte confiável. De acordo com ele, a decisão é consequência das declarações de Bruno na última quarta-feira.

Na noite de quarta-feira, o Manchester United sofreu uma dura derrota fora de casa para o Como na Liga dos Campeões: 4 a 1. Após a partida, Bruno Fernandes fez duras críticas ao técnico Michael Carrick.

"A comissão técnica decidiu não pressionar individualmente, preferindo esperar e buscar a recuperação da bola. O problema é que, quando você dá esse espaço a equipes assim, acaba dando confiança a elas", começou Fernandes, à TNT Sports.

"Cabe ao treinador e à comissão técnica avaliar isso, não a mim. Às vezes, quando você está sob pressão, precisa ser mais corajoso, assumir o risco de pressionar no campo de ataque e dificultar a vida do adversário. Como vimos contra o Como: o zagueiro deles chegou a me marcar no nosso próprio campo. Nós, como equipe, também precisamos fazer isso, mas não conseguimos", concluiu o capitão do clube.

Em seguida, durante o encontro com a imprensa antes do duelo entre Manchester United e Bournemouth, Carrick não descartou deixar Bruno Fernandes no banco como punição.

Ainda não se sabe quem ficará com a braçadeira de capitão de Bruno Fernandes. Harry Maguire, porém, parece ser o escolhido. O inglês já foi o capitão principal do clube.