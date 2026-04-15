Mexx Meerdink dá sua opinião bem clara sobre Troy Parrott, seu concorrente no AZ

Mexx Meerdink terá mais uma chance no AZ nesta quinta-feira, quando o time enfrenta o Shakhtar Donetsk na partida de volta das quartas de final da Liga Conferência. Leeroy Echteld toma essa decisão de olho na final da copa de domingo contra o NEC, já que, normalmente, Meerdink tem que ficar atrás de Troy Parrott na hierarquia.
Meerdink é um admirador de seu concorrente irlandês, como ficou claro na quarta-feira na coletiva de imprensa que antecedeu o segundo confronto com o Shakhtar no cenário europeu. “Tenho apenas respeito pelo que ele faz e pelo que deixa de fazer”, disse o atacante, citado, entre outros, pela Voetbal International.
“Somos todos atletas. E todos queremos jogar. Só que, neste momento, tenho que esperar, e faço isso do meu jeito”, enfatiza o paciente Meerdink, que está novamente em forma após um período marcado por lesões. “Mas tenho muito respeito pela maneira como Troy lida com tudo isso.”
Meerdink também destaca que vê Parrott principalmente como um colega, e não como um concorrente. E que os dois atacantes se ajudam mutuamente. “Com certeza. Cento por cento”, afirma o atacante loiro.
O fato de Meerdink ser titular na quinta-feira contra o Shakhtar só o deixa feliz. “Isso é ótimo, sem dúvida. Um ótimo momento para me mostrar”, afirma o combativo Meerdink, que sabe que o AZ tem a difícil tarefa de reverter a derrota por 3 a 0 da semana passada.
Meerdink ainda foi utilizado como reserva no domingo contra o sc Heerenveen, que foi derrotado por 3 a 0, em parte graças a um gol de Parrott. O mesmo aconteceu na última quinta-feira, na partida fora de casa contra o Shakhtar, em Cracóvia, na Polônia.