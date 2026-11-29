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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, estaria disposto a oferecer o jovem ponta Estevao Willian ao Barcelona em uma troca surpreendente pelo meio-campista Fermin Lopez. Embora tenha pedido paciência com o brasileiro anteriormente, Alonso deu a ele poucas oportunidades na Premier League, abrindo a possibilidade de uma saída de Stamford Bridge.

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Alonso planeja troca surpreendente de Estevao por Fermin Lopez, do Barcelona

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, estuda uma troca ambiciosa que levaria o jovem ponta Estevao Willian ao Barcelona em troca do meio-campista Fermin Lopez, segundo o veículo catalão El Nacional.

Apesar de ter pedido paciência com o jogador da seleção brasileira anteriormente, Alonso escalou Estevao como titular em apenas dois jogos da Premier League nesta temporada, o que gera dúvidas sobre o papel do jovem a longo prazo em Stamford Bridge.

Chelsea espera que o antigo “Messinho” vença a resistência de Flick

Alonso vê o campeão da Eurocopa Lopez como peça fundamental para seu projeto no oeste de Londres, depois que investidas anteriores do Chelsea, envolvendo valores elevados, foram barradas pelo técnico do Barcelona, Hansi Flick.

Oferecer Estevao, que já foi apelidado de “Messinho” no Brasil, pode dar ao Chelsea mais poder de negociação. O Barcelona observou o atacante de perto durante sua passagem pelo futebol brasileiro e admira sua velocidade, seus dribles e sua capacidade de criar perigo pela direita.

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Trajetórias distintas de duas promessas do futebol europeu

Apresentado pelo Chelsea em agosto de 2025 após uma transferência do Palmeiras por 34 milhões de euros, mais 23 milhões de euros em bônus, Estevao se tornou o jogador mais jovem do clube a marcar na Champions League da Uefa, contra o Ajax. Ele também se juntou a Kylian Mbappe e Erling Haaland ao marcar em suas três primeiras partidas como titular, incluindo um jogo contra o Barcelona, antes que uma grave lesão nos músculos posteriores da coxa, em abril de 2026, o tirasse da Copa do Mundo.

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Lopez, por sua vez, renovou seu compromisso com o Barcelona até 2031 em janeiro de 2026, após viver sua temporada mais produtiva, com 13 gols e 17 assistências em todas as competições. O desempenho deu sequência à tríplice conquista nacional de 2024/25 e a um hat-trick na Champions League contra o Olympiacos.

Flick tem a palavra final sobre a complexa negociação

Por enquanto, a troca proposta é uma possibilidade de mercado, não uma negociação formal. Flick reluta em abrir mão de um meio-campista capaz de pressionar a saída de bola adversária, começar como titular ou mudar partidas ao sair do banco.

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Como o Barcelona já conta com Lamine Yamal como seu principal atacante pela direita, o Chelsea ainda precisaria convencer os dois clubes e os jogadores, além de resolver a diferença financeira entre as duas avaliações.